吳卓羲粗口感染力驚人？張智霖同框即爆粗：咪X叫我Captain Cool

吳卓羲過往不止一次在節目或公開場合忘形爆粗，但網民十分受落，而近日緋聞女友張曦雯接受娛樂新聞台主持王鎮泉訪問，講到劇中張智霖（Chilam）、吳卓羲各有渣男行為，Chilam問張曦雯覺得點，她衝口而出笑罵：「渣男，X街啦你！」令Chilam一秒被嚇親。網民都認為張曦雯跟得緋聞男友吳卓羲多，所以被「傳染」到受訪期間忘我爆粗，笑言：「唱K教出來的好事」。而近日再有另一條吳卓羲、張智霖《璀璨之城》花絮片段流出，想不到今次輪到Chilam在鏡頭前爆粗：「咪X叫我Captain Cool！」網民睇完不禁驚嘆：「接觸吳卓羲係咪會觸發粗口技能？」

訪問中，Chilam問張曦雯覺得點，她讚做得好好，並入戲地笑罵：「渣男，X街啦你！」Chilam一秒被嚇親：「嘩，唔講得㗎呢兩個字！」（無綫娛樂新聞台）

王鎮泉即問：「你想我嘟咗佢定係剪出嚟呀？」張曦雯毫不畏懼說：「直情出啦！」令主持及眾人都大笑。（無綫娛樂新聞台）

雖然講粗口好平常，但張曦雯過往一向斯文有氣質，網民對她忽然「爆粗」都始料不及，並認為她應該是受到緋聞男友吳卓羲影響，同時認為這種反差可愛。（資料圖片）

網民留言：「哈哈 兩個都喺鏡頭前真性情講粗口，啱哂」、「跟得吳卓羲多」、「唱K教出來的好事」、「開始係吳卓羲嘅人」、「又好少叫佢講啲咁粗俗嘅說話喎，真係有樣學樣啦」

與吳卓羲拍宣傳片 Chilam即爆粗：咪X叫我Captain Cool

片段中，Chilam與吳卓羲在《璀》劇記者會當日拍宣傳reels，由於二人曾在《衝上雲霄2》合作，橋段是吳卓羲叫Chilam當年的角色名「Captain Cool」，而Chilam理應說：「唔好叫我Caption Cool，叫我哥哥」（因二人今次飾演兩兄弟），不過鏡頭竟收錄到Chilam在第一Take說：「咪X叫我Captain Cool！」兩人都頓時爆笑。片段在網上瘋傳，網民留言：「而家先知原來吳唱K係咁有感染力🥹」、「男神女神都俾佢感染到」、「唱K好X勁㗎！」

由於二人曾在《衝上雲霄2》合作，故Reels橋段是吳卓羲叫Chilam當年的角色名「Captain Cool」，而Chilam理應說：「唔好叫我Caption Cool，叫我哥哥」（因二人今次飾演兩兄弟），不過鏡頭竟收錄到Chilam在第一Take說：「咪X叫我Captain Cool！」（影片截圖）

兩人都頓時爆笑（影片截圖）

之後再正經拍多一次「唔好叫我Captain Cool，叫我哥哥」（影片截圖）

片段在網上瘋傳，網民留言：「而家先知原來吳唱K係咁有感染力🥹」、「男神女神都俾佢感染到」、「唱K好X勁㗎！」（影片截圖）

吳卓羲鏡頭前屢爆金句 張曦雯張智霖接連被感染

吳卓羲常在觀眾面前流露真性情，拍《大灣仔的夜2》時當住張智霖、謝天華爆粗，忘形說：「佢好X勁㗎！」來讚人唱歌好厲害，結果全車靜晒，不過節目字幕就寫成「他好冷靜的」；而去年接受訪問，吳卓羲又說了句「佢X知啦」，不過下秒就急急澄清：「佢實知呀！實呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」並因這一幕令「你係咪好傳媒？」成為金句，網民都相當喜歡。直至《璀璨之城》眾演員日前邊食飯邊睇劇，張曦雯接受娛樂新聞台主持王鎮泉訪問時，衝口而出笑罵Chilam：「渣男，X街啦你！」令全場爆笑，當時不少網民笑言：「唱K教出來的好事」、「跟得吳卓羲多」，看來被他傳染的對象又多一個。雖然講粗口實在十分平常，藝人都是普通人，私下爆粗、爛口不足為奇，但一般在鏡頭面前都會比較收斂，不過在吳卓羲身邊，似乎特別容易變得毫不掩飾，相當搞笑。

吳卓羲難掩激動心情說道：「佢好X勁㗎佢！」（節目截圖）

講完結之後自己都呆滯。（節目截圖）

去年接受訪問，吳卓羲又說了句「佢X知啦」，令傳媒嘩然。（資料圖片）

不過下秒就急急澄清：「佢實知呀！實呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」並因這一幕令「你係咪好傳媒？」成為金句，網民都相當喜歡。（資料圖片）

張曦雯一句「X街」令全場藝人哭笑不得。（無綫娛樂新聞台）