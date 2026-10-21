宇宙年糕店｜僅賺$700全員崩潰　鄭容和新劇演音癡巨星：走音很難

一場因任務失敗而起的懲罰，最後竟變成捨不得結束的執念？《宇宙年糕店》最終回播出後，觀眾熱議的除了四位主持面對微薄盈利集體崩潰的真實反應，還有Mimi在尾聲提出的反轉提案！另邊廂，Viu原創韓劇《不著邊際的你》即將首播，鄭容和時隔3年回歸，飾演一個拒絕拍吻戲的頂流明星，角色同時是個音癡，這種選角上的反差讓他大呻困難！一個是從懲罰開始卻捨不得結束的創業奇蹟，一個是設定荒唐卻讓人心動不已的浪漫喜劇，今個十月，Viu同時滿足你對於「笑中帶淚」與「心動不已」的所有需求。

《宇宙年糕店》從懲罰開始的創業奇蹟

由羅暎錫與金藝瑟PD共同打造，《宇宙年糕店》是人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》的衍生節目，四位主持人李恩智、Mimi（Oh My Girl）、李泳知、安俞真（IVE）在《地娛室2》中因任務失敗，被「懲罰」去經營一家真正的年糕店，節目記錄了她們從零開始學做年糕、面對各種突發狀況，以及接待客人的真實過程。

《宇宙年糕店》是人氣綜藝《Biong Biong地球娛樂室》的衍生節目，四位主持人李恩智、Mimi（Oh My Girl）、李泳知、安俞真（IVE）在《地娛室2》中因任務失敗，被「懲罰」去經營一家真正的年糕店，節目記錄了她們從零開始學做年糕、面對各種突發狀況，以及接待客人的真實過程。

日前《宇宙年糕店》播出的最終回，以都敬秀（D.O.）作為一日兼職生的首爾店第三天營業揭開序幕！這天成員們和D.O.為一位即將生日的客人送上驚喜的祝賀表演，場面溫馨動人。隨後李泳知與D.O.一同到二樓整理場地，留在廚房的李恩智、Mimi與安俞真立刻化身「緋聞製造機」，趁著兩人獨處時交換意味深長的眼神，甚至難掩興奮之情，為節目貢獻了本集最爆笑的粉紅助攻場面！

《宇宙年糕店》安俞真

公開成員願望清單 Mimi提議重新開業？

然而真正的高潮出現在最終結算時刻，成員們原本期待著辛苦經營的成果，卻在扣除各項支出後，發現淨利潤僅有12萬8850韓元（約港幣700元），全員當場陷入集體崩潰！面對這個難以置信的數字，四人決定與製作本部展開薪酬談判，針對宿舍、租車、機票等費用進行協商，最終獲得281萬6,500韓元（約港幣1.5萬元）的結算金，每人分得約70萬韓元，隊長李恩智更在協商過程中忍不住脫口而出：「要請律師嗎？」與本部的「攻防戰」既真實又好笑！成員們將協商後獲得的結算金，換成了各自想要的東西：李泳知選擇了炒年糕專用廚具，李恩智挑了周邊商品，Mimi選了外送平台商品券，而安俞真則拿到使用本部大樓與人力的「本部使用券」。在節目尾聲，Mimi提出了一個反轉提案，她想把外送平台商品券換成一張隨時能夠重新經營《宇宙年糕店》的權利券，不過條件是必須獲得四位成員全員同意，對此李恩智幽默地回應：「只要一輩子不說想做，不就行了嗎？」為節目留下了一個開放又俏皮的結尾。

成員們原本期待著辛苦經營的成果，卻在扣除各項支出後，發現淨利潤僅有12萬8850韓元（約港幣700元），全員當場陷入集體崩潰！

《宇宙年糕店》Mimi 把外送平台商品券換成一張重新經營《宇宙年糕店》的權利券

《宇宙年糕店》李泳知把結算更換成節目中用過的炒年糕用具。

《宇宙年糕店》最終回播出後，網路上湧現大量不捨的聲音，有觀眾認為節目「越往後越好看」、「真摯的經營過程讓人看得投入」；無論評價如何，四姊妹在鏡頭前毫無保留地展現疲憊、爭執與擁抱的模樣，正是這檔節目最無法被複製的魅力。正如有觀眾所言，她們在雨中仍堅持營業、為客人端出親手製作的年糕，那份笨拙卻真誠的努力，本身就是最好的營業額。香港的觀眾現時更可到Viu全套重溫，而且即日起全新客戶訂購「30日Viu升級會員Lite服務」，即可享首30日半價優惠（只需港幣$24），盡情煲最新話題節目。

Viu原創韓劇《不著邊際的你》一場分不清現實與戲劇的浪漫暴走

由鄭容和與洪承希主演的Viu Original原創浪漫喜劇《不著邊際的你》將於10月24日首播，故事講述頂級韓流明星嚴泰峰（鄭容和飾）擁有出眾的外貌、演技與明星光環，是國民公認的「愛情劇大師」；然而他有一個致命矛盾：拒絕拍攝任何吻戲，背後隱藏著不為人知的秘密！吳海拉（洪承希飾）則是一個長期與世隔絕、性格膽小怯懦的財閥繼承女，電視劇是她唯一的窗口，嚴泰峰正是她的唯一本命。某次事故後，海拉竟堅信自己就是嚴泰峰劇中的女主角「車紅豆」、一個守護他的女保鑣，就此闖入他的真實人生。

由鄭容和與洪承希主演的Viu Original原創浪漫喜劇《不著邊際的你》將於10月24日首播《不著邊際的你》

《不著邊際的你》五大看點

《背著善宰跑》導演新作 有望再掀全城熱話

《不著邊際的你》幕後團隊含金量極高，劇集由尹鍾浩與李承勳擔任共同導演，尹鍾浩此前執導的《背著善宰跑》以細膩的情感調度與獨特的穿越浪漫氛圍掀起現象級熱潮，此次再度挑戰現實與幻想交錯的題材，讓人格外好奇他會如何處理一個「活在戲劇世界裡的女人」與一個「拒絕親密戲的男人」之間的碰撞！編劇卞尚順則曾執筆《Two Cops》，擅長在類型框架中注入幽默與人物溫度，為這段荒誕關係提供了紮實的動機。

除此之外，本劇真正的一大看點，在於「戲中戲」的故事結構，嚴泰峰在劇中劇飾演頂級明星，吳海拉則是這部戲的狂熱觀眾，事故後她堅信自己就是劇中那個守護嚴泰峰的女主角「車紅豆」，這意味著觀眾看到的不僅是嚴泰峰與吳海拉的現實關係，還有劇中劇裡車紅豆與嚴泰峰的角色關係。現實中的吳海拉越是以「車紅豆」的方式靠近，嚴泰峰就越是被迫在明星與粉絲、角色與真人之間反覆確認邊界。喜劇的荒誕感與浪漫的心動感，正是在這層虛實交錯的縫隙裡同時生長出來的。

吳海拉（洪承希飾）是這部戲中戲的狂熱觀眾，事故後她堅信自己就是劇中那個守護嚴泰峰的女主角「車紅豆」，這意味著觀眾看到的不僅是嚴泰峰與吳海拉的現實關係，還有劇中劇裡車紅豆與嚴泰峰的角色關係。

鄭容和時隔3年回歸 自認與角色相似度高

Viu原創韓劇《不著邊際的你》是鄭容和繼2023年《頭腦共助》之後，時隔3年再度以演員身份回歸小螢幕，而他選擇這部作品的理由，正是因為他在嚴泰峰身上看到了自己的影子，他坦言：「嚴泰峰對自己的工作極其專業，工作時拼盡全力，但回到家就只是一個人待著，那個部分和我很像。」這種共鳴讓他對華麗外表下藏著孤獨的明星角色多了一層理解。

為了在沒有吻戲的前提下依然讓觀眾感受到浪漫，他把表演重心放在了情感的細節上：「我會去理解嚴泰峰在每一個情境中的感受，專注於讓這些情感在每一場戲裡自然延續，在眼神、語氣、彼此對望的瞬間這些細節上特別用心。」一個不能用親密戲表達愛意的愛情劇大師，被迫用更克制、更細膩的方式傳遞心動，讓觀眾更期待鄭容和將如何演繹這一角色。

《不著邊際的你》是鄭容和繼2023年《頭腦共助》之後，時隔3年再度以演員身份回歸小螢幕，而他選擇這部作品的理由，正是因為他在嚴泰峰身上看到了自己的影子，他坦言：「嚴泰峰對自己的工作極其專業，工作時拼盡全力，但回到家就只是一個人待著，那個部分和我很像。」（鄭容和飾）

鄭容和最大挑戰！實力派主唱挑戰「音癡巨星」 ：走音比唱準更難

嚴泰峰一角除了不拍吻戲，編劇還給了他一個更致命的漏洞：他同時還是一個音癡！而飾演他的鄭容和偏偏是CNBLUE的主唱，這個選角上的「惡意」，製造了本劇最讓人期待的喜劇場面之一。鄭容和在訪問中把「唱IU《好日子》」選為拍攝中最難忘的一場戲，理由相當坦率：「要故意把音準唱錯，比想像中難太多了。」

一個以現場演唱實力著稱的歌手，必須用一張深情款款的臉唱出荒腔走板的歌聲，這種反差萌正是嚴泰峰在完美明星光環之外最討喜的「漏洞」！它讓看似遙不可及的頂流明星，瞬間有了一個讓人忍不住發笑的破綻，也讓鄭容和的喜劇節奏感有了充分發揮的空間。

鄭容和在訪問中把「唱IU《好日子》」選為拍攝中最難忘的一場戲，理由相當坦率：「要故意把音準唱錯，比想像中難太多了。」（鄭容和飾）

洪承希雙面演技 怯懦宅女到有型保鑣

劇中洪承希飾演的吳海拉，可以說是全劇表演難度最高的角色，事故前的吳海拉是一個長期把自己關在家裡、膽小怯懦的財閥繼承女，嚴泰峰是她唯一的最愛；事故後她堅信自己就是劇中那個勇敢果斷、身手了得的保鑣車紅豆，於是同一個身體住進了兩個截然不同的人格。

洪承希在訪問中毫不掩飾接演這個角色的興奮：「我本來就很喜歡浪漫喜劇，能遇到這部作品讓我既心動又開心。明亮輕快的浪漫喜劇氛圍和獨特的設定，讓我一下子就被迷住了。」為了區分兩個人格，她在外形上下了不少功夫，從服裝、造型、說話語氣到表情，全部做了明確的區分，讓觀眾能夠一眼分辨出畏縮的吳海拉和自信的車紅豆。此外，她更專門前往動作學校接受訓練，親自完成了車紅豆的華麗動作場面！一個在怯懦與勇敢之間來回切換、還能親自上陣拍打戲的女主角，為這段分不清戲裡戲外的浪漫關係增添了不少可看性。

劇中洪承希飾演的吳海拉，可以說是全劇表演難度最高的角色，事故前的吳海拉是一個長期把自己關在家裡、膽小怯懦的財閥繼承女，嚴泰峰是她唯一的最愛（洪承希飾）

粉絲與偶像的荒唐初見 限量衛衣引發小偷誤會

近日劇組釋出了首周劇情預告，只見吳海拉身穿一件嚴泰峰丟失了的限量版連帽衛衣，男方看到自己的衣服穿在一個陌生女人身上，當場把她當成小偷兼跟蹤狂！正當吳海拉還沉浸在與偶像見面的喜悅，下一秒就被自己的最愛懷疑是賊，場面既尷尬又爆笑！製作組形容這場戲是「同樣的狀況，兩個人完全不同的理解方式，光是這一點就足夠好笑」！