周啟生貼王菲黑圖指「唔知邊個」　網民轟Mean爆好奇有何過節

現年65歲的著名音樂人周啟生，師承已故樂壇教父顧嘉煇，向來以敢言見稱，被外界封為「樂壇判官」。過往他點評過的歌手名單星光熠熠，包括MIRROR、林家謙、陳蕾，甚至天后級人馬楊千嬅都曾被其公開批評。近日周啟生再度發功，在個人社交平台貼出王菲的素顏照，不過留言卻引起大批網民熱議。

音樂人周啟生，師承已故樂壇教父顧嘉煇，向來以敢言見稱，被外界封為「樂壇判官」。（Facebook/@周啟生 Dominic Chow）

周啟生分享王菲素顏照指「唔知邊個」

周啟生昨日（20日）在Facebook分享了王菲的素顏照，相中短頭髮的王菲樣貌驚現老態，面部鬆弛皺紋盡現，跟網民野生捕獲的王菲有著極大分別。周啟生上載照片時並未在正文多作解釋，僅在留言區留下曖昧字句：「我喺所有 po 出嚟嘅嘢上面都無任何立場，我甚至連呢個人係邊個都唔知。不過覺得幾特別，別無他意！」字裡行間表示認不出相中人就是王菲。

周啟生貼王菲黑圖，並表示：「我甚至連呢個人係邊個都唔知。不過覺得幾特別，別無他意！」（Facebook/@周啟生 Dominic Chow）

網民反問周啟生跟王菲有何過節

雖然周啟生沒有刻意表達什麼，不過留言卻引起大批網民熱議，更指周啟生Mean爆：「其實係咪有啲mean呢」、「生哥，人人都會老去的，唔好咁啦。」、「一個女人57歲喇仲想點」、「嘩，張相真定假」。事件亦發酵到Threads，有網民分享了周啟生曬出的照片，更指現時因為大眾看慣了P圖才接受不了自然的樣貌：「其實五十幾歲咁好正常，只係大家睇慣P圖、醫美，反而接受不了自然！」、「其實都好靚丫按返呢個年齡」、「自然地老去，何罪之有？」更有網民反問周啟生跟王菲有何過節，才要這樣做，不過亦有網民質疑相片是否經過AI。