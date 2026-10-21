劉松仁闢謠怒斥6大傳聞　傳太太泰國人妖揭真身：請用靚女形容她

現年77歲的資深藝人劉松仁（松哥），近年鮮有於幕前露面，行事作風向來極度低調，對外間多年來的種種傳聞亦鮮少主動澄清。早前有網民於戲院偶遇劉松仁撐着拐杖緩步慢行，引來網民憂心他「二度中風」，事後劉松仁撰千字文親自回應傳聞，承認患病，但就不公開病名。日前劉松仁再於微博發長文，就多年來圍繞他的緋聞、不和傳聞以及家庭背景謠言作出大闢謠！

劉松仁（松哥）近年鮮有於幕前露面。（資料圖片）

劉松仁（松哥）近年鮮有於幕前露面。（資料圖片）

近日有網民在戲院巧遇松哥，並將影片上載至社交平台。影片中可見，松哥當日身穿白色長袖恤衫及灰色長褲，戴著眼鏡，右手手持拐杖慢行進場，健康狀況再次引起關注。（小紅書）

劉松仁逐項澄清6大傳聞 罕提太太怒斥媽媽「二房」傳聞

一、澄清與李影拍拖七年：

松哥指「與李影拍拖七年」屬不實傳聞，但二人到晚年仍然是極要好的朋友。他更透露一個小秘密，指自己與認識幾十年的好朋友在加拿大聚會時，都是開李影的車，以及住在對方借出的豪宅。

李影拍過不少經典劇集。（YouTube影片截圖）

李影拍過不少經典劇集。（YouTube影片截圖）

劉松仁哀悼李影。（微博截圖）

劉松仁與李影去探望白雪仙。（微博圖片）

二、否認無綫時期暗戀趙雅芝：

對於傳出「在無綫時期暗戀趙雅芝」，松哥直言是無中生有。他表示自己對朋友一向以禮相待，更笑言：「我很少暗戀一個女孩子而不宣之於口。我是忍不住的……! !」

劉松仁否認暗戀趙雅芝。（微博@劉松仁）

以禮相待。（微博@趙雅芝）

三、揭太太真身與無結婚照之謎：

外界一直傳其妻子是泰國人、年紀比他小20歲，兼且當年寫藏頭詩追求。松哥一次過否認：「你們真是很有想象力。我從來未寫過情詩給女孩，都收藏在《沒有寄出的情書》 那本書裏。出版時會告訴你們。」對於有指妻子是「人妖」的極端謠言，松哥轉述太太的話，笑言若要形容她請用「靚女」兩個字。他更驚爆現實生活裡與太太竟然「沒有拍過一張結婚照」，戲裏反而拍過很多。

劉松仁：「我演了幾十年戲，那些戲是我的作品；而現在這段人生，同樣是我的作品。我希望大家認識的，不只是過去螢幕上的劉松仁，還有現在的我。我很珍惜人生這個階段，也希望把自己的體會和這份幸福，與大家分享。」（微博@劉松仁）

劉松仁與太太沒有拍過一張結婚照，戲裏反而拍過很多，圖中為涂善妮。（微博@劉松仁）

松哥坦然面對生死，希望外界不要太聚焦在其健康狀況。（YouTube影片截圖）

四、回應無子女：決定的事情從不後悔

對於被指「後悔沒有孩子」，松哥態度堅定表示：「我決定的事情從來不會後悔。就算每次女朋友（們）拒絕我，不能接受我，我都不會後悔每次曾付出的真誠追求。」

劉松仁不後悔沒有子女。（影片截圖）

劉松仁分享多個與《利瑪竇》有關的計劃。（微博@劉松仁）

五、怒斥母親二房傳聞：胡說八道！

談及家庭背景，松哥對外間胡亂編造其母親的傳聞感到莫名憤怒。他嚴正更正：「我媽媽是正室。我和媽媽從小到大的感情一直都很好。」怒斥「二房」及「早年恨媽媽」的說法是胡說八道及不知所謂。

劉松仁與亡母。

怒斥母親二房傳聞：胡說八道！（微博@劉松仁）

六、否認與鄭少秋不和：真正懂戲的人只會互相欣賞

提到與經典搭檔鄭少秋傳出多年的不和傳聞，松哥直言在圈中幾十年從未跟人不和：「我們只會互相欣賞，因為我們都是真正懂戲的人。」

劉松仁與鄭少秋傳不和。（影片截圖）

否認不和。（IG@sheksau）

劉松仁最後更留下「待續」二字，霸氣表示「若再有不實的傳言」將會繼續親自發聲闢謠！