黃智賢59歲生日鄭嘉穎人到送蛋糕　兩人狀態逆齡弗爆同框曬兄弟情

圈中兩大「型佬」黃智賢（Ben）與鄭嘉穎相識於微時，多年來感情深厚，是公認的好兄弟。往年黃智賢過生日，鄭嘉穎幾乎從不缺席，甚至曾被網民打趣笑指黃智賢在他心中的地位完全不輸「鄭太」陳凱琳（Grace），而陳凱琳亦曾搞笑稱他們才是「True Love（真愛）」。昨日（20日），黃智賢迎來59歲生日，鄭嘉穎再度如約而至，更為好兄弟送上精美生日蛋糕，令壽星非常感動。

昨日（20日）是黃智賢的59歲生日。（IG@benwong1020）

黃智賢獲好友鄭嘉穎慶生

黃智賢在社交平台曬出與鄭嘉穎的合照，並感性發文寫道：「幾乎每年他都請我吃飯，真好」照片中，桌上放著寫有生日祝福的甜品蛋糕並點上蠟燭。黃智賢身穿白色T恤，笑容燦爛；而戴著Cap帽與墨鏡的鄭嘉穎則身穿黑衫，對著鏡頭擺出招牌「V字」手勢。雖然兩人均已年近60，但保養得宜、狀態驚人，走在一起依然童心未泯，儼如一對「大細路」，眼神與互動中流露出滿滿的兄弟情。貼文發出後，連「鄭太」陳凱琳亦第一時間點讚支持，足見兩家人的極佳關係。

鄭嘉穎幾乎每年都會為好兄弟黃智賢慶生。（IG@benwong1020）

鄭嘉穎和黃智賢識於微時。（IG@benwong1020）

當年力勸鄭嘉穎娶陳凱琳 變身「契爺」

事實上，黃智賢與鄭嘉穎一家緣分極深。黃智賢與陳凱琳曾在無綫劇集《四個女仔三個BAR》中飾演師徒；豈料現實中，陳凱琳後來嫁給了他的好兄弟鄭嘉穎，搖身一變成為其「阿嫂」。黃智賢曾在專訪中表示：「我沒想到自己老友跟她拍拖，我跟Grace相處時，覺得她是一個很好的女仔，很有禮貌、聰明；當時我知嘉穎想結婚，我不止一次跟他強調：『這個女仔很好很好，好嘢你要珍惜，如果你想找老婆，這個OK。』後來見證着他們結婚、生小朋友，他們說要契個仔畀我，我好開心，感覺很親。」他更笑言現在想去看契仔，就去老友家吃飯。

黃智賢是鄭嘉穎三個兒子的契爺。（IG@benwong1020）

黃智賢與鄭嘉穎一家緣分極深。（IG@benwong1020）

轉戰部頭約做護膚品生意 事業愛情兩得意

黃智賢除了重情重義，同樣是一名顧家好男人，與太太結婚多年保持零緋聞。去年他自爆不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約，因覺得現今做演員很被動，因此決定轉合約，想有更大自由度。演藝事業以外，他在2018年投資逾百萬港元與陳煒老公、任職醫生的陳國強（Aldous Chan）在中環開設醫學美容中心，但受疫情影響，他在2022年被爆已低調將股權頂讓給陳國強，但避談是否「蝕住走」。近年來，黃智賢與太太共同創立及主力打理護膚品品牌生意，並擔任品牌代言人，搞得有聲有色，並與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍組男團「Hey Brother」登台，作多方面發展。

黃智賢去年初宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。（IG@benwong1020）

黃智賢與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍組男團「Hey Brother」登台。（IG@benwong1020）