劉愷威認愛小20歲黎紀君　盤點圈中「父女戀」最誇差40歲閃婚閃離

現年52歲的劉愷威自2018年與內地頂流女星楊冪離婚後，感情生活一直備受矚目。雖然他於今年4月與內地女星李曉峰悄然分手，但重返單身後火速覓得新歡！近日劉愷威被拍到與現年32歲、有「第四代邦民女」之稱的模特兒兼藝人黎紀君（Christy）甜蜜約會，二人更在車廂內溫馨纏綿，隨後直落女方香閨過夜。

黎紀君於IG分享的打球合照，經常有劉愷威身影。（IG@christylaiii）

劉愷威與黎紀君近來經常一起打波。（IG@christylaiii）

黎紀君美貌與智慧並重。（IG@christylaiii）

雙方隨後大方承認戀情，劉愷威表示二人因打網球及匹克球（Pickleball）結緣：「大家有共同興趣，所以好夾，我哋都係簡單嘅人。」黎紀君亦大讚男方成熟穩重，相處自然開心。這段相差20年的「父女戀」震撼娛樂圈，不過在演藝圈及名流圈中，年齡差距逾兩旬甚至三旬的「父女戀」屢見不鮮，當中有不少成功修成正果步入婚姻，亦有人歷經波折以分手或離婚收場！

劉愷威Keep得好。（微博＠劉愷威）

馬清鏗 & 五索（相差 32 歲）

現年67歲的身家百億大生銀行主席馬清鏗，與現年35歲、本名鍾睿心的「五索」發展相差逾30歲的父女戀。兩人秘密交往約10年並育有4名子女，女方因頻頻高調放閃而備受矚目，更被外界封為「最強小三」。

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

馬清鏗（馬生）高EQ回應阿Bob嘅「私人問題」盤問，更幽默表示：「早知今日嚟就著靚啲啦！」（公關提供）

李龍基 & 王青霞（Chris）（相差 約 36 歲）—— 分手收場

現年75歲的「御用皇帝」李龍基與小其約36歲的王青霞（Chris）的戀情轟動全城。女方後因涉嫌逾期居留及使用虛假文書等罪名被判囚，李龍基當時風雨不改每日到監獄探望，盡顯癡情。然而，Chris出獄返內地後，被揭早在佛山有婚姻及育有兒子。李龍基最終證實二人已於冬至後正式分手，更一度落淚自嘲「我係第三者」，14年情憾然畫上句號。

李龍基一度落淚自嘲「我係第三者」。（黃浩謙攝）

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

吳志誠 & 何艷娟（相差 40 歲）—— 離婚收場

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）於2018年閃嫁大她40歲、身家估值逾30億的澳博營運總裁吳志誠，上演現實版「爺孫戀」。然而這段婚姻僅維持了短短8個月便宣告離婚。雖然婚姻短暫，但何艷娟婚後生活質素大跳躍，社交平台不時曬出名牌手袋、出入高級場所及環遊世界，淡出娛圈後依然過著奢華闊太生活。

何艷娟離婚後依然過着極富貴的生活。（ig@katherine_hoyk）

何艷娟與前夫吳志誠。(資料圖片)

曾文豪 & 李美慧（相差 25 歲）

現年64歲的百億富商曾文豪，於2018年迎娶當時31歲、有無綫「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi）。二人相差25歲，拍拖半年即閃婚。李美慧婚後淡出娛樂圈專心相夫教子，先後為曾文豪誕下一女一子，湊成「好」字。她與年紀相若的繼女（曾文豪長女曾昭怡）亦相處融洽，闊太生活過得相當幸福圓滿。

李美慧（Vivi）與年長25年的富商曾文豪結婚後，成為百億豪門少奶，不時分享寫意人生。（小紅書圖片）

百億富商曾文豪親自開直昇機！（IG/@vivi326）

鄭嘉穎 & 陳凱琳（相差 22 歲）

現年55歲的視帝鄭嘉穎於2018年迎娶小22歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）。雖然當年初傳出戀情時外界不甚看好，但二人婚後非常甜蜜，更四年抱三，組建五口溫馨家庭，成為圈中的模範夫妻。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG/@ghlchan）

郭富城 & 方媛（相差 22 歲）

舞台王者郭富城現年59歲，於2017年高調迎娶比自己年輕22歲的內地模特兒方媛（Moka）。婚後方媛先後誕下兩名女兒，郭富城亦變成「顧家好男人」，不時帶妻子出席各大公開活動放閃。

郭富城早前到寧波，出戰2026 TCR China汽車場地職業聯賽，方媛亦做「跟得夫人」，帶埋兩個囡囡到場支持！（IG@aaronkwokxx）

方媛曾在情人節時也曾在社交網貼出老公駕駛紅色開篷跑車遊車河的照片。（微博圖片）

杜德偉 & 李曉冰（相差 24 歲）

歌手杜德偉（Alex）於2012年迎娶比自己年輕24歲的小女友李曉冰（Ice），女方年齡甚至比杜德偉的岳母還要小。二人婚後育有一子，保養得宜的杜德偉與妻子同框完全看不出巨大年齡差。

杜德偉於2012與年輕24歲的攝影師太太李曉冰結婚，婚後兩人育有一子。（IG圖片）

甄子丹 & 汪詩詩（相差 18 歲）

「宇宙最強」甄子丹與相差18歲的名模汪詩詩於2003年相戀三個月即閃婚，結婚逾20年依然恩愛如初，甄子丹亦是圈中著名的「寵妻狂魔」。

甄子丹一對仔女都遺傳了汪詩詩好基因！（IG@donnieyenofficial）

黃曉明 & 葉珂（相差 15 歲）—— 分手收場

現年48歲的內地男神黃曉明於2024年9月高調發文「大家別猜了，我們在一起了」，霸氣認愛比自己年輕15歲的網紅葉珂。然而女方隨後爆出多番言論爭議（包括「珂學」及吐槽歌曲等），黃曉明其後悄悄刪除認愛微博。葉珂其後退網一段時間，並於直播中承認已產下女兒兼與黃曉明分手，坦言二人因現實原因各過新生活，自稱單親媽媽獨自賺錢供樓，這段僅維持約一年的「父女戀」最終黯然收場。

網紅葉珂（微博＠葉珂）

黃曉明與葉珂放閃。（微博圖片）

鄭少秋 & 官晶華（相差 17 歲）

「秋官」鄭少秋與台灣女星官晶華相差17歲，二人於1989年結婚，婚後育有兩名女兒。官晶華婚後退居幕後悉心照顧家庭，二人結髮逾30載，感情非常穩定。