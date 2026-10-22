劉愷威認愛小20歲黎紀君 盤點圈中「父女戀」最誇差40歲閃婚閃離
現年52歲的劉愷威自2018年與內地頂流女星楊冪離婚後，感情生活一直備受矚目。雖然他於今年4月與內地女星李曉峰悄然分手，但重返單身後火速覓得新歡！近日劉愷威被拍到與現年32歲、有「第四代邦民女」之稱的模特兒兼藝人黎紀君（Christy）甜蜜約會，二人更在車廂內溫馨纏綿，隨後直落女方香閨過夜。
雙方隨後大方承認戀情，劉愷威表示二人因打網球及匹克球（Pickleball）結緣：「大家有共同興趣，所以好夾，我哋都係簡單嘅人。」黎紀君亦大讚男方成熟穩重，相處自然開心。這段相差20年的「父女戀」震撼娛樂圈，不過在演藝圈及名流圈中，年齡差距逾兩旬甚至三旬的「父女戀」屢見不鮮，當中有不少成功修成正果步入婚姻，亦有人歷經波折以分手或離婚收場！
馬清鏗 & 五索（相差 32 歲）
現年67歲的身家百億大生銀行主席馬清鏗，與現年35歲、本名鍾睿心的「五索」發展相差逾30歲的父女戀。兩人秘密交往約10年並育有4名子女，女方因頻頻高調放閃而備受矚目，更被外界封為「最強小三」。
李龍基 & 王青霞（Chris）（相差 約 36 歲）—— 分手收場
現年75歲的「御用皇帝」李龍基與小其約36歲的王青霞（Chris）的戀情轟動全城。女方後因涉嫌逾期居留及使用虛假文書等罪名被判囚，李龍基當時風雨不改每日到監獄探望，盡顯癡情。然而，Chris出獄返內地後，被揭早在佛山有婚姻及育有兒子。李龍基最終證實二人已於冬至後正式分手，更一度落淚自嘲「我係第三者」，14年情憾然畫上句號。
吳志誠 & 何艷娟（相差 40 歲）—— 離婚收場
2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）於2018年閃嫁大她40歲、身家估值逾30億的澳博營運總裁吳志誠，上演現實版「爺孫戀」。然而這段婚姻僅維持了短短8個月便宣告離婚。雖然婚姻短暫，但何艷娟婚後生活質素大跳躍，社交平台不時曬出名牌手袋、出入高級場所及環遊世界，淡出娛圈後依然過著奢華闊太生活。
曾文豪 & 李美慧（相差 25 歲）
現年64歲的百億富商曾文豪，於2018年迎娶當時31歲、有無綫「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi）。二人相差25歲，拍拖半年即閃婚。李美慧婚後淡出娛樂圈專心相夫教子，先後為曾文豪誕下一女一子，湊成「好」字。她與年紀相若的繼女（曾文豪長女曾昭怡）亦相處融洽，闊太生活過得相當幸福圓滿。
鄭嘉穎 & 陳凱琳（相差 22 歲）
現年55歲的視帝鄭嘉穎於2018年迎娶小22歲的港姐冠軍陳凱琳（Grace）。雖然當年初傳出戀情時外界不甚看好，但二人婚後非常甜蜜，更四年抱三，組建五口溫馨家庭，成為圈中的模範夫妻。
郭富城 & 方媛（相差 22 歲）
舞台王者郭富城現年59歲，於2017年高調迎娶比自己年輕22歲的內地模特兒方媛（Moka）。婚後方媛先後誕下兩名女兒，郭富城亦變成「顧家好男人」，不時帶妻子出席各大公開活動放閃。
杜德偉 & 李曉冰（相差 24 歲）
歌手杜德偉（Alex）於2012年迎娶比自己年輕24歲的小女友李曉冰（Ice），女方年齡甚至比杜德偉的岳母還要小。二人婚後育有一子，保養得宜的杜德偉與妻子同框完全看不出巨大年齡差。
甄子丹 & 汪詩詩（相差 18 歲）
「宇宙最強」甄子丹與相差18歲的名模汪詩詩於2003年相戀三個月即閃婚，結婚逾20年依然恩愛如初，甄子丹亦是圈中著名的「寵妻狂魔」。
黃曉明 & 葉珂（相差 15 歲）—— 分手收場
現年48歲的內地男神黃曉明於2024年9月高調發文「大家別猜了，我們在一起了」，霸氣認愛比自己年輕15歲的網紅葉珂。然而女方隨後爆出多番言論爭議（包括「珂學」及吐槽歌曲等），黃曉明其後悄悄刪除認愛微博。葉珂其後退網一段時間，並於直播中承認已產下女兒兼與黃曉明分手，坦言二人因現實原因各過新生活，自稱單親媽媽獨自賺錢供樓，這段僅維持約一年的「父女戀」最終黯然收場。
鄭少秋 & 官晶華（相差 17 歲）
「秋官」鄭少秋與台灣女星官晶華相差17歲，二人於1989年結婚，婚後育有兩名女兒。官晶華婚後退居幕後悉心照顧家庭，二人結髮逾30載，感情非常穩定。