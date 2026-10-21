傅穎爆曾遭背後中傷　令楊千嬅由提攜變疏遠：講我對老闆獻殷勤

傅穎（Theresa，現名：傅寶誼）早前在訪問中講到自己當年在Cookies年代遭隊友杯葛的往事，而近日她現身伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）的節目《九運會客室2》，就再分享一段與楊千嬅的往事，她指自己很喜歡千嬅，後來得知對方曾暗中提攜自己、力薦出碟，但在大約2004至05年期間，傅穎被誣衊向老闆「獻殷勤」、唔正經，最終令她與千嬅關係未能再進一步，而自己亦不知道如何向楊千嬅解釋和澄清。

傅穎（Theresa，現名：傅寶誼）近日她現身伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）的節目《九運會客室2》。（HOY）

楊千嬅曾暗中力薦傅穎出碟 向雷頌德及Paco落力爭取

傅穎說，當年與楊千嬅曾經同公司，雖然不太相熟，但自己一直很喜歡對方。有一次她從Fans cap低的影片發現，原來千嬅曾在一個她全不知情的情況下幫她：「有啲fans cap低咗佢一個音樂會，請咗Mark Lui（雷頌德），佢哋傾偈， chit-chat嘅時候，就話千嬅竟然幫公司一個新人去chur阿Mark Lui，話幫佢出碟啦，然後又再叫Paco幫佢出碟，佢話佢覺得我deserve出碟。我嗰時同佢一定唔熟，平時喺公司都冇乜點見到，都係打個招呼，所以係好開心！好感動！真係好感動！」

傅穎說，當年與楊千嬅曾經同公司，後來得知對方向Paco及雷頌德爭取幫傅穎出碟的機會。（資料圖片）

感激千嬅提攜卻不敢親近 坦言有人打毒針令關係未能進一步

她說這次之後自己更喜歡千嬅，前陣子都有拍片多謝對方，不過由於中間發生過一件事，令傅穎知道千嬅可能對自己有所誤會，她亦變得不敢跟對方說話，亦不知如何澄清。傅穎說：「2004-2005我未出EP嘅時候，我唔知我有冇記錯，但係我記得後尾有啲事情發生咗，有啲gossips傳咗去千嬅度，係關我事㗎，總之後尾冇辦法再進一步可以更加close。我唔可以好肯定講，可能有啲嘢我唔記得咗，我驚錯，但係確實係有一件咁嘅事……」

傅穎說這次之後自己更喜歡千嬅，前陣子都有拍片多謝對方，不過由於中間發生過一件事，令傅穎知道千嬅可能對自己有所誤會，她亦變得不敢跟對方說話，亦不知如何澄清。（HOY）

傅穎表示：「有啲gossips傳咗去千嬅度，係關我事㗎，總之後尾冇辦法再進一步可以更加close。」（IG@yeungchinwah）

被傳向大老闆獻殷勤不正經 嚴正否認：如果係就唔會自己打拼

伍姑娘問：「楊千嬅會因為呢件事誤解你？」傅穎坦言會，之後再補充：「我驚我記憶有錯，但係我記憶入面，曾經有人講我對大老闆獻殷勤， which is冇，如果我係呢一種，我都唔會自己打拼，總之講到我係唔正經。」伍姑娘意會到傅穎意思，指「陪老闆食飯呀……」又做出一個睡覺動作，暗示「陪瞓」，傅穎就回應：「你明㗎啦。」

伍姑娘意會到傅穎意思，指「陪老闆食飯呀……」又做出一個睡覺動作，暗示「陪瞓」，傅穎就回應：「你明㗎啦。」（HOY）

伍姑娘意會到傅穎意思，指「陪老闆食飯呀……」又做出一個睡覺動作，暗示「陪瞓」，傅穎就回應：「你明㗎啦。」

17、18歲已遭冤枉靠老闆 玄學家批傅穎命格被男人剋

她表示已不是第一次聽到有人這樣冤枉自己，「有一次04年我隊組合已經（解散），我曾經問返點解大家曾經對我態度唔好，其實其中一個都係講話我同嗰個老闆、同啲老闆點點點，我嗰時咁細個喎！我 17、18歲喎！」伍姑娘認為她很陰公，但覺得她屢次被是非纏身總有原因，於是請出玄學家唐碧霞為她批命，而師傅就指傅穎命格「男人係剋佢！全世界覺得你靠男人，但其實男人係剋住你，你同女性長輩會舒服好多。」師傅建議傅穎不要結婚、獨自美麗，否則都會容易離婚，而傅穎都相當同意師傅說的話，也不諱言自己2017年分手至今都保持單身，但絲毫不覺得孤獨，反而很開心、享受，即使往後單身一世都冇所謂。