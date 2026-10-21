鄧兆尊驚爆圈中「集郵女星」全城瘋狂估　陳煒被列嫌疑人優雅回應

鄧兆尊日前接受網台「喱騷」全新清談節目《男人萬歲》訪問，該集圍繞中年男性面臨的首要危機「年齡與性慾」展開辛辣對談。向來御女有術、享盡「現代韋小寶」齊人之福的鄧兆尊，在節目中大方傳授男士處世格言，更連環大爆娛樂圈鮮為人知的桃色內幕與偷食潛規則。當中他驚爆圈中有頂級「集郵女星」，通殺一至四線男星，隨即勾起網民好奇心。

鄧兆尊日前接受網台「喱騷」全新清談節目《男人萬歲》訪問，該集圍繞中年男性面臨的首要危機「年齡與性慾」展開辛辣對談。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

驚爆頂級「集郵女星」

節目中，鄧兆尊形容該「集郵女星」多年來獵男無數、戰績彪炳：「你食人哋，人哋都會集郵！我哋圈入面有個集郵女星，集咗好多人，而且生得好靚女，基本上由一線、二線到三四線男星，佢全部都集齊晒，『呢個郵票我有，嗰個我又有』。」此話一出，隨即引起全場主持極大好奇，紛紛追問該女星的姓氏與背景。鄧兆尊隨即封口落閘，笑言：「唔講得啦！一講大家就一定知！」

面對主持人阿肥追問二人是否曾有合作或傳過緋聞，鄧兆尊坦承彼此曾有合作經歷，但絕無感情瓜葛，更幽默自嘲：「佢冇集我，因為嗰陣我啱啱出道，個人好瘦！」當眾人推測該女星如今應已屬資深前輩時，鄧兆尊僅大方給出唯一線索：「佢而家50幾歲喇。」

鄧兆尊驚爆演藝圈存在頂級「集郵女星」（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

節目播出後，各大網上討論區隨即掀起尋找該名女星，瘋狂猜測其真實身份。大批網民根據「五十歲以上」及「曾與鄧兆尊合作」兩大線索，翻查鄧兆尊於九十年代初出道時期影視作品名單。不少留言紛紛列出心水人物，有網民直指「江欣燕同佢本身都好熟，而且仲要有樣有身材，兼且依家未夠60」，亦有人留言猜測「似佘詩曼」及「伍姑娘？」，甚至連陳煒與李麗珍及關之琳等資深女星均「中槍」，被列入猜測名單之中。

陳煒被列入「嫌疑人」之一。（IG@alicechanwai）

陳煒親回應：私下冇任何聯絡

《香港01》就此事聯絡陳煒，她訪問時表現得相當淡定，並直言對相關言論毫不知情，更與鄧兆尊劃「清界線」。她表示：「我完全唔清楚，因為我冇留意個節目。同埋我本身同兆尊，私底下係唔認識佢，冇任何嘅聯繫，可能只係喺冇啲活動見過幾次咁樣囉。」問到無端端被列入「嫌疑人」，會否覺得很無辜？陳煒直言：「唔會，我自己都唔會太關心呢件事，冇任何Comment（評論），興趣不大。」