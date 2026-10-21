衞生署突擊韓國爆紅「屍皮針」　唐安麒揭恐怖後果：愛靚更要愛命

韓國大熱醫美填充劑Re2O（俗稱「屍皮針」）掀起關注，衞生署近日突擊打擊多間涉嫌供應未經註冊「屍皮針」的美容處所，令大眾對美容針劑的安全風險高度關注。這款標榜能讓肌膚逆齡至 20 歲的「屍皮針」近年一夜爆紅，屬於醫美再生針劑，宣稱從已故捐贈者皮膚提取膠原蛋白及無細胞真皮基質（hADM），聲稱能刺激自體細胞再生、淡化細紋及令皮膚緊緻飽滿。然而，「屍皮針」背後隱藏的安全與法律風險極受關注。

衞生署公布，在尖沙咀及旺角兩間提供美容服務的處所檢獲超過100支／瓶懷疑第1部毒藥針劑及超過70支／瓶懷疑未經註冊的藥劑製品針劑，包括一款名為Elravie Re2O（俗稱屍皮針）的產品。（政府新聞處圖片）

韓國生物技術公司L&C BIO旗下的皮膚填充劑Re2O，聲稱能淡化細紋、緊緻毛孔。（L&C BIO官網）

有網民分享接受Re2O美容針療效，表示好像年輕了7至8歲。（X@Narururu_v）

有網民分享接受注射Re2O美容針。（X@grn_bt）

衞生署突擊打擊「屍皮針」 美容權威唐安麒拆解危機

本港美容界權威、有「審美官」之稱的 Dr.Angel唐安麒接受訪問時表示，大眾對此必須保持極度審慎。她指出，這款產品宣稱含有從已故捐贈者提取的人體真皮組織，在香港屬受規管產品，同時受到《藥劑業及毒藥條例》及《人體器官移植條例》的雙重嚴格監管。

美容權威唐安麒拆解危機。

唐安麒表示：「從醫學角度來看，這類產品雖然標榜經去細胞處理，但現時科技很難做到百分百徹底。一旦原料篩檢或去細胞化程序出現瑕疵，不僅有潛在的病原體傳播風險如愛滋病毒、肝炎等，還可能殘留捐贈者的細胞或基因片段，引發嚴重的免疫與排斥反應、未知病毒感染等併發症。」

唐安麒強烈提醒大家要靚得安全。

唐安麒強烈提醒大家要靚得安全：「愛靚更要愛命！絕對不能拿健康作代價。為免用到違法或假冒針劑，大家選擇時必須嚴格把關！確認注射產品屬香港代理原裝正貨並設有防偽標籤；清楚分清需註冊的『藥劑製品』與經審核的『醫療器械』；最重要是注射療程必須由合資格的註冊醫生評估及操作，切勿在一般美容院私下接受來歷不明的注射。切勿因為一時跟風或噱頭而拿皮膚與健康冒險，安全永遠是第一考量。」