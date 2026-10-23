鍾嘉欣首踏紅館承認有壓力　為香港打造專屬場：嘉賓係大家喜歡嘅

鍾嘉欣近年積極轉型做歌手，更在內地舉行巡迴演唱會，所到之處均大受歡迎。昨日（21日），她終於帶來好消息，正式宣布「回家」！鍾嘉欣將於明年3月首度踏上紅館舉行個人演唱會。消息一出，隨即引來大批圈中好友及粉絲留言力撐，反應熱烈。對於能夠實現多年來的夢想，鍾嘉欣接受《香港01》訪問時，亦難掩興奮與感激之情。

鍾嘉欣宣布將於明年三月舉行演唱會。（IG@chungkayanlinda）

坦言反應驚喜 演唱會為香港歌迷量身打造

談及得知獲批紅館檔期那一刻的感受，鍾嘉欣笑言第一個反應是相當驚喜：「第一個反應係好surprised，因為入緊紙，但冇諗過個機會會嚟得咁快！同埋好開心啦，因為一直以來都係我嘅願望，可以喺紅館呢個咁有代表性嘅演唱會地方開騷；同埋我知道亦都係我啲歌迷、粉絲嘅夢想，好希望可以見證我喺呢個舞台上面。」

鍾嘉欣近年在內地開巡唱。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣透露，今次演唱會將會是一次與歌迷的集體回憶，除了一系列經典金曲之外，她近期亦正積極進行歌曲創作：「可以一次過回憶返、唱返我以前好多歌，同埋我嚟緊新嘅歌曲。我不斷都會作歌，其實10月啱啱出咗首歌，12月都會出首歌，同埋3月都會出新歌。」她形容今次紅館騷是一場「Celebration（慶祝）」，自己會極之享受這次難得的機會。

終於「回家」在紅館開騷。（IG@chungkayanlinda）

坦言有壓力但會盡全力 預告嘉賓名單有驚喜

面對首踏紅館這個大舞台，問到在賣飛或騷前準備會否有壓力？鍾嘉欣承認心裡難免會有壓力，但她會將壓力轉化為動力：「其實無論咩project都好，都會有壓力嘅。因為係一種推動力，同埋你真係好想做得好！但係唔會影響到表現嘅，自己會盡力做到最好，try my best！」

她強調目前正與主辦單位及團隊密集開會敲定細節：「希望可以畀一個好有力量、好開心、好值得睇嘅一場騷。現時都好畀心機同主辦單位、團隊成日開會傾細節，呢個會係獨一無二、為香港做嘅騷！」至於歌迷最關心的嘉賓陣容，鍾嘉欣則保持神秘，暫時未能透露，但就向大家保證一定會滿意：「嘉賓就當然唔可以透露住啦，但我知道大家係會喜歡嘅！」