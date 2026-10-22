陳秀珠68歲生日收特製Lego禮物　昔未婚生子拒揭生父享半退休生活

前TVB「御用阿媽」、80年代當家花旦陳秀珠（珠姐）從影超過40年，自2021年宣布離巢無綫後，近年除了接拍ViuTV劇集《法與情》及《麻甩媽咪》外，又不時相約好友行山、打羽毛球，十分享受半退休的生活狀態。日前陳秀珠迎來68歲生日，她在社交平台大曬慶生照，更收到一份以她過往經典角色打造的樂高（Lego）燈箱禮物，令她大感驚喜與感動！

陳秀珠是80年代當家花旦之一。（影片截圖）

好潮！（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠有TVB「御用阿媽」之稱。（IG@chan_sau_chu）

高貴。（IG@chan_sau_chu）

拍攝ViuTV劇集《麻甩媽咪》。（IG@chan_sau_chu）

不時與好友聚會。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠同張可頤切磋球技。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠同米雪打乒乓球。（IG@chan_sau_chu）

陳秀珠68歲生日收驚喜禮物 訂製昔日經典角色Lego燈箱

陳秀珠於社交平台分享了多張慶生靚相，相中戴上黑框眼鏡的她氣色紅潤，更與收到的相架燈箱禮物合照，相架內不但擺放了以她昔日經典劇集造型特別改裝的Lego積木公仔，更印有「生日快樂 陳秀珠」的字樣與劇照。陳秀珠收到這份心意極具分量的禮物十分開心，並感性寫道：「非一般心思的禮物真的好感動，有意想不到也有心思細密都全在心中❤️❤️❤️ Love U ALL」

慶祝生日。（IG@chan_sau_chu）

慶祝生日。（IG@chan_sau_chu）

生日禮物好有心思。（IG@chan_sau_chu）

1979年落選港姐躍升當家花旦 曾與大馬賭場少東相戀

現年68歲的陳秀珠在1979年參選香港小姐三甲不入，落選後重返航空公司工作，但其後獲得試鏡機會加入TVB，憑清麗氣質及精湛演技迅速獲得力捧，主演過《陸小鳳之鳳舞九天》、《笑傲江湖》等多部重頭劇，一躍成為80年代當家花旦之一。同屆港姐季軍鍾慧冰曾於節目中大爆陳秀珠的情史，她透露當年陳秀珠前往馬來西亞登台期間，在已故《歡樂今宵》（EYT）女星陳儀馨的介紹下，認識了雲頂賭場老闆兒子林致華，二人曾有一段情，但最後分手收場。

陳秀珠當年與林子祥拍廣告。（IG@chan_sau_chu）

鍾慧冰曾在YouTube片中大爆陳秀珠的情史，她透露當年陳秀珠到馬來西亞登台，在《歡樂今宵》（EYT）已故女星陳儀馨介紹下認識雲頂賭場老闆兒子林致華。（YouTube影片截圖）

陳秀珠1999年未婚生子獨自撫養 兒子至今不知生父身份

直至1999年陳秀珠突傳在美國誕下兒子陳迪加，多年來她對兒子的生父身份始終守口如瓶，絕不對外透露半句，甚至連兒子本人至今亦不知道父親是誰。陳秀珠曾在接受訪問時罕有談及當年未婚生子的心路歷程：「有咗咪生囉，我決定咗啲嘢就會勇往直前做。（唔會覺得對小朋友成長唔好咩？）所以我要加倍保護佢、愛佢，佢讀到小學至過去美國。（一個人過去美國？）唔係呀，我有陪佢㗎，我每年都留喺嗰邊半年再返嚟做嘢，我有啲朋友喺嗰邊（照顧佢），出外靠朋友。」她坦言當時內心確實經過掙扎與顧慮，但認為既然做出了選擇，最重要是自己承擔責任。如今兒子已經成年獨立，陳秀珠亦可以隨心所欲地享受屬於自己的精彩下半場人生！

陳秀珠曾在《單對單》中剖白當年未婚生子。（影片截圖）

陳秀珠享受半退休生活。（微博@陳秀珠）

Keep得好！（微博@陳秀珠）