何超盈家中宴客品嚐「鑲鑽大閘蟹」　5億深水灣獨立屋細節曝光

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）自嫁給哈佛學霸辛奇隆（Thomas）並生下女兒「荷包蛋」（辛阡覓）後，近年除了專心相夫教子，在事業與學術領域亦大放異彩。她不僅成功取得美國紐約大學教育博士學位、榮升香港藝術學院教授，更積極參與政商界與藝術推廣工作，事業愛情兩得意。

何超蓮與何超盈一起包糭。(ig圖片)

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

日前，知名造型師張帥獲邀到何超盈的豪宅作客，並在社交平台分享聚會點滴。影片中最引人矚目的，莫過於桌上一隻大隻肥美的大閘蟹，其蟹殼上竟貼滿了各式顏色的亮晶晶寶石貼紙裝飾，極具視覺衝擊力。張帥在片中興奮拿著這隻「鑲鑽大閘蟹」打趣詢問：「這隻螃蟹到底能不能吃？」何超盈則幽默回應表示，因為加了這些特別裝飾，這隻蟹會「特別好吃」，盡顯豪門生活中的藝術趣味與奢華品味。

何超盈邀請知名造型師張帥到5億豪宅作客，聚會菜式與奢華環境引爆熱議。（小紅書截圖）

何超盈幽默回應指「鑲鑽大閘蟹」會特別好吃，展現豪門親切幽默感。（小紅書截圖）

張帥手拿「彩鑽大閘蟹」打趣發問能不能吃，場面非常搞笑。（小紅書截圖）

超大獨立屋極盡奢華 巨型客廳擺放頂級藝術品

除了奢華宴客細節，何超盈的豪宅內部裝潢亦隨之曝光。據悉該獨立屋空間感十足，客廳採用極高樓底設計，採光充足且視野開闊。屋內整體設計融合現代時尚與典雅風格，裝修奢華而不失品味。據知大宅是四太梁安琪持有的深水灣香島道33號單號屋，香島道屬本港傳統豪宅地段之一，過去有不少城中名人或富豪追捧，以洋房及獨立屋的低密度住宅為主，當中香島道33號有10座洋房，分成兩排依山而建，全部都可望到深水灣一帶海景。

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過大禮儀式同樣是在何家大宅外進行。（微博@何猷君MarioHo）