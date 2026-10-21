Candy@COLLAR拍劇獻真初吻　Ivy So激動回應︰你守咗4年喇！

《ViuTV 2027節目巡禮》今日（21/10）在麥花臣舉行，率先登場介紹係《金秘書為何那樣》，由盧瀚霆（Anson Lo）、蘇雅琳（Ivy So）主演。Ivy接受訪問時講到劇中有不少感情場面，亦有不少親熱鏡頭，自己都不敢看。Ivy So︰「開始都有啲怕醜，都不敢看playback，後來都習慣了。因為頭幾集已經有幾密集嘅親密戲，最大尺度都算是床戲，雖然都改編不少，但激烈程度不亞於原版。」

Candy及Ivy So@COLLAR，在節目巡禮後接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

《金秘書為何那樣》影片截圖

至於親熱場面的尺度，Candy強調都合家歡，但當中的親密戲就取去自己的熒幕初吻。此時Ivy So激動回應︰「你守咗4年喇！」（葉志明 攝）

曾表示自己是未拍過拖的A0，那這個是否真初吻？「係真初吻呀，又冇乜嘢，大家都係專業地完成，大家都係配合。」（葉志明 攝）

Ivy So強調劇集出街時，去到親熱場面絕不會同屋企人一齊睇。「睇人哋可以，睇自己真係好尷尬，尤其如果細佬喺度就更加尷尬。自己講感受唔係，家人畀意見又唔係，怪怪地。」

身邊的Candy（王家晴）都有新劇《心跳日記》，一部青春愛情片，而更自爆為演出，獻出人生真初吻。「我角色是個社恐內向的人，至於親熱場面，睇韓劇時好開心，但自己拍係好尷尬，又好多工作人員在場，我會期待睇成果。都唔會同屋企人睇。」

Candy在新劇都與Phoebus及George兩個男人之間周旋。（葉志明 攝）

至於親熱場面的尺度，Candy強調都合家歡，但當中的親密戲就取去自己的熒幕初吻。此時Ivy So激動回應︰「你守咗4年喇！」（指入行4年）有記者問到Candy曾表示自己是未拍過拖的A0，那這個是否真初吻？「係真初吻呀，又冇乜嘢，大家都係專業地完成，大家都係配合。」而奪得該初吻的是Phoebus（吳啟洋），他本身都知道。至於初吻會否很回味？「都冇，因為今晚都要再拍戲，後日就煞科。」

Candy及Ivy So@COLLAR，在節目巡禮後接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

Candy及Ivy So@COLLAR，在節目巡禮後接受傳媒訪問。（葉志明 攝）