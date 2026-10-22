朱智賢拍片晒超性感睡衣床姿撩人　視帝人夫口花花留言：你瞓先啦

現年40歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），2020年與港男冠軍人夫黎振燁山頂偷食蛋糕被斷正，事業大受打擊；2023年，她離開效力多年的TVB，轉型做KOL；雖然離巢後謝東閔不離不棄，但2024年底兩人終宣布結束8年情，共同在社交平台宣布分手。回復單身的朱智賢，積極經營社交平台，不時分享生活日常。日前，朱智賢上載了一條以「理想與現實」為主題的搞笑短片，對比「男人都希望洗澡後看到的畫面」與現實生活中的巨大落差，引來大批網民熱議，就連「大馬視帝」人夫袁偉豪都忍不住留言。

朱智賢回覆單身後，積極經營社交平台。（IG@ashley_ellabel）

不時在社交平台派福利。（IG@ashley_ellabel）

身材非常有睇頭。（IG@ashley_ellabel）

穿性感睡衣 床上姿態撩人

影片一開始呈現「男人希望看到的畫面」，只見朱智賢穿上一套黑色蕾絲吊帶性感睡衣，在床上大騷修長美腿之餘，又性感扭動身軀晒出光滑玉背，期間更撥弄長髮並回眸凝視鏡頭，姿態極具誘惑力。隨後畫面一轉，切換成「現實」版本，朱智賢換上紅色大花居家睡衣、戴著眼鏡及眼罩，毫無形象地躺在床上挖鼻孔、玩手機。當發現另一半洗完澡出來時，她更順手把挖完鼻孔的手抹在衣服上，並喊道：「𠵱？沖完涼啦？快啲嚟瞓覺啦！」她更在帖文中亦感嘆：「現實真係好殘酷……，還返幻想中的BB俾我。」

朱智賢近日上載了一部主題為「理想與現實」的搞笑短片，對比「男人都希望洗澡後看到的畫面」與現實生活中的巨大落差。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢身穿性感睡衣。（IG@ashley_ellabel）

姿態撩人。（IG@ashley_ellabel）

短片發佈後，朱智賢的衣著吸引了不少網友及圈中好友注意，紛紛留言：「智賢世一」、「有你在旁，瞓覺日日都是好夢。」、「好大反差，正呀」；當中人夫袁偉豪（Ben）亦有份「點讚」兼留言。他在片下留言道：「你瞓先啦」，朱智賢隨即親自回覆：「晚晚都唔引瞓。」引來不少網民關注兩人的搞笑互動：「Ben 哥叫你瞓先喎」。

畫面Sexy。（IG@ashley_ellabel）

鏡頭一轉，去返「現實」。（IG@ashley_ellabel）

對比極大。（IG@ashley_ellabel）

袁偉豪忍不住留言。（IG@ashley_ellabel）

網民曾溫馨提示不要口花花

事實上，這已非人夫袁偉豪首次因在女星帖文中留言而成為焦點。早前陳自瑤（Yoyo）在社交平台分享性感靚相時，袁偉豪亦曾「衝出來」俾Like，並留言打趣道：「Yo姐春風滿面」，同時附上心心眼表情包。當時有網民便笑言擔心他會被老婆張寶兒「扭耳仔」，並溫馨提示勸他不要再「口花花」。

陳自瑤早前分享性感背心靚相。（IG@ashley_ellabel）