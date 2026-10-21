歐鎮灝自爆隊穿枕頭　何啟華學做主持效法陳啟泰︰朝早唔飲嗰啲嘢

《ViuTV 2027節目巡禮》今日（21/10）在麥花臣舉行，另一套由P1X3L二子吳啟洋（Phoebus）及歐鎮灝（George）主演的劇集《心跳日記》，預告播出有不少二人的HeHe場面，令在場人士尖叫，不過George坦言尺度還是《地獄大狀》與何華超一戰最勁，堪稱「隊穿枕頭」。至於何啟華（Dee）哥，即將主持一個由英國引入的遊戲節目《The Cube》，並揚言要向《百萬富翁》陳啟泰取經︰「但朝早唔飲嗰啲嘢！」

《ViuTV 2027節目巡禮》後，P1X3L二子吳啟洋（Phoebus）及歐鎮灝（George），與何啟華接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

提到Phoebus在《心跳日記》中，奪去Candy的初吻，原來這個都算是Phoebus的第一次。「都係我第一次同異性的初吻（第一次是同小野），我冇諗過要拍咁多角度，盡量有啲位唔好太激烈，因為劇情講到好進取。」至於Phoebus的吻技如何？他表示錫到Candy瞓著。「因為成場戲都喺佢戲中屋企拍，佢已經拍咗好長時間，我上到去同佢拍kiss戲，等轉機位時佢瞓著咗，太舒服。」

+ 1

提到Phoebus在《心跳日記》中，奪去Candy的初吻，原來這個都算是Phoebus的第一次。（葉志明 攝）

何啟華跟Kay蔡蕙琪都有親吻戲，而且是突然即興加上。「我都同Kay蔡蕙琪，係好開心嘅攬錫戲，導演覺得劇情需要問可唔可以即興加。Kay佢超有型，話冇問題呀，演舞台劇成日被人錫，然後就嚟，但就要研究點樣錫我好啲。」

問到George在新劇的HeHe場面，可否跟《地獄大狀》與何華超的激戰相比？George︰「同何華超底線大啲，因為個畫面係要肉搏，今次啲碰撞冇咁厲害。」大家對於「碰撞」二字深感興趣，問到是誰碰誰？「有個枕頭隔住嘅，但應該穿咗個窿。」這個答案嚇得全場爆笑。更指枕頭個窿有「5億」咁大。劇情講到他為爭5億遺產才獻身。

問到George在新劇的HeHe場面，可否跟《地獄大狀》與何華超的激戰相比？George︰「同何華超底線大啲，因為個畫面係要肉搏，今次啲碰撞冇咁厲害。」（葉志明 攝）

問到George在新劇的HeHe場面，可否跟《地獄大狀》與何華超的激戰相比？George︰「同何華超底線大啲，因為個畫面係要肉搏，今次啲碰撞冇咁厲害。」（影片截圖）

最後，Dee哥亦將會有新嘗試，做遊戲節目主持人。「成日都話唔好定型自己，咩都試下，咁拍戲唱歌之後，又試下做陳啟泰，但朝早我唔飲嗰啲嘢，只係希望秉承到佢同觀眾嘅互動交流。」所謂「嗰啲嘢」，是有指陳啟泰每朝都以飲尿作另類養生。