陳百祥自比發哥超強體能　豪宅放狗妙論偏心原因：同鍾意女人一樣

76歲的「阿叻」陳百祥於4年前宣布退出演藝圈，近年積極轉戰自媒體，進攻小紅書等平台打入內地市場，時不時上載新片與網民互動，保持人氣。阿叻不愁生活，與太太「秀姑」黃杏秀居住於逾億元獨立豪宅，多年來兩口子出雙入對，極之恩愛。日前，阿叻於社交平台分享了一段在自家大宅花園與愛犬互動的短片，期間更大拋金句，解釋養三隻狗原因。

阿叻於社交平台分享了一段在自家大宅花園與愛犬互動的短片，大談自己的養狗哲學。（小紅書截圖）

阿叻自言不是普通的76歲。（小紅書截圖）

陳百祥狀態Fit爆，自比發哥周潤發。 (葉志明攝)

妙論「偏心」愛犬原因

影片中，阿叻被質疑76歲是否還能駕馭大狗。他聽後即時笑著回應：「啲狗好吃力囉，因為佢追唔到我嘛！我唔係普通嘅76歲嘛，可能周潤發都係咁樣，啲狗追唔到佢呀！」精神飽滿的阿叻拿着肉乾飼料，在庭院中輕鬆踱步，幾隻大型犬圍繞著他轉。被問到為何在眾多愛犬中偏心「旺財」，阿叻即展現一貫的Mean爆本色：「好簡單，同鍾意女人一樣，因為佢靚！靚仔咪鍾意佢啦，個女人靚你咪鍾意囉，嗰個女人唔靚，你點樣都無辦法鍾意呀大佬！」

被問到為何在眾多愛犬中偏心「旺財」，阿叻即展現一貫的Mean爆本色：「好簡單，同鍾意女人一樣，因為佢靚！」（小紅書截圖）

阿叻果然語出驚人。（小紅書截圖）

阿叻更用自己的電影《最佳損友》做例子。他笑言：「你睇我《最佳損友》裡面，被人強姦，流一滴眼淚㗎啦 。如果我被張曼玉同埋鍾楚紅強姦，我流唔流得出眼淚？當然流唔到啦！被吳君如強姦嘅話，我當然流眼淚啦，係咪？」 隨即影片亦插入了當年電影中，吳君如逼他脫衣服、他流淚自嘲「雖然你得到我嘅身，但你永遠得唔到我個心」的經典畫面，勾起不少網民集體回憶。

阿叻用自己的電影《最佳損友》做例子。（小紅書截圖）

他與吳君如拍檔也相當經典。（小紅書截圖）

呢幕相當經典。（小紅書截圖）

炫耀無師自通做練馬師

除了談狗，阿叻更展示了家中牆上掛著的珍貴報章剪報，重溫自己在1990年9月9日首次擔任練馬師的輝煌戰績。他驕傲表示自己未接受過任何職業訓練，一上陣即憑馬匹「得意」開門紅贏得頭馬，其後訓練的另一匹馬更創下連贏九場不敗的紀錄：「無論泥地、草地、落雨，1200米、1800米、2000米都贏晒。點解咁啊？因為有天分，我鍾意訓練動物嘛！」

阿叻更展示了家中牆上掛著的珍貴報章剪報，重溫自己在1990年9月9日首次擔任練馬師的輝煌戰績。（小紅書截圖）

阿叻自言喜歡訓練動物。（小紅書截圖）

大拋金句解釋養三隻狗原因

阿叻隨後示範其訓練動物的天份。他在花園同時向三隻愛犬發出指令：「You sit!」，三隻狗狗即乖乖聽命坐下，訓練有素。阿叻更大拋金句，解釋養三隻狗的原因：「三隻係咪三個口？三個口係咪有『品』？養三隻狗即係有品！一個口字加個力字就係『叻』，養三隻狗呢就叫『品』！」阿叻介紹家中三隻巨犬，分別是5、6歲的「旺財」、2、3歲的「Happy」以及只有幾個月大的「Lucky」。雖然三隻狗狗年齡差距大，但體型看起來同樣魁梧，足見阿叻平時照顧有加，寵物生活相當優渥。影片曝光後，不少網民大讚阿叻狀態Fit爆，完全不似76歲高齡，紛紛留言誇獎：「76歲皮膚狀態像50多」、「睇唔出76歲啊，神態動作似五十左右」、「心態好，顯得年輕」，大讚他活力充沛，保養得宜！

阿叻介紹家中三隻愛犬。（小紅書截圖）