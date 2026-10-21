HOY反駁「從未有《義和》播映權」陰謀論　詳列Astro簽約時間線

HOY昨日（20日）舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發布會，期間周大福媒體娛樂有限公司行政總裁兼執行董事黃雅芬女士，回應《香港01》有關黎諾懿、李佳芯主演劇集《義和》被抽起一事，她對被片商要求抽起劇集感失望：「我諗我唔講大家都知原因嘅。」當被問及片商是否因受到某方壓力而要求抽起，黃雅芬並未正面否認，僅笑言：「我相信都係嘅，不過我就唔可以喺我口中講囉，大家估啦。」事後有人大造文章，以陰謀論揣測HOY玩「暗黑兵法」，當晚網上更開始有風向稱大馬片商Astro根本從未正式釋出《義和》於香港地區的播映權限，質疑HOY以苦肉計做宣傳手法。對此，《香港01》向HOY查詢，HOY其後發聲明回應事件，列出5點反駁，並公開與Astro簽約及被要求撤回授權的時間線。

HOY昨日（20日）舉行「火力全HOY」十月全新節目排陣發布會。（盧振輝攝）

黎諾懿、李佳芯主演的劇集《義和》，原定在HOY播放，但突然被片商Astro要求抽起。（《義和》劇照）

周大福媒體娛樂有限公司行政總裁兼執行董事黃雅芬女士，回應黎諾懿、李佳芯主演劇集《義和》被抽起一事，她對被片商要求抽起劇集感失望：「我諗我唔講大家都知原因嘅。」當被問及片商是否因受到某方壓力而要求抽起，黃雅芬並未正面否認，僅笑言：「我相信都係嘅，不過我就唔可以喺我口中講囉，大家估啦。」（盧振輝攝）

周大福媒體及娛樂有限公司企業傳訊部聲明如下：

回應傳媒查詢聲明



鑑於今天再有傳媒查詢HOY 77臨時抽起播映馬來西亞 Astro 劇集《義和》一事，集團有以下聲明:



1) 集團絕對尊重合約精神，並嚴格遵守合約條款及保密協議，因此當被要求抽起播映《義和》，集團已依足合約程序相應處理。



2) 集團和Astro於4月開始洽談《義和》香港地區的授權，於9月正式簽署合約。



3) 在簽訂合約後，集團陸續收到Astro寄來《義和》的片及宣傳物料，並製作宣傳片出街，確認10月在香港HOY 77播出。



4) 距離播出日期的前10天，Astro 正式通知要求撤回有關授權。對於《義和》最終未能播出，公司深表遺憾。



5) 由於雙方合約內容受保密條款約束，本公司未能就合約細節作進一步披露。



周大福媒體娛樂有限公司企業傳訊部



2026年10月21日

