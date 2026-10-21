東張西望｜旺角大廈爆喉專家證實飲用水溝屎水　小朋友飲到入院

今日（21日）《東張西望》報道了居住於旺角的李太近日發現家中食水出現異常，不僅煮飯是鹹的，連飲用水也有鹹味，甚至隱約有污染的徵兆，原來與大廈的鹹水喉爆裂有關。李太表示自己平時灼菜不會下鹽，但竟然吃到有鹹味，她不以為然，但最後竟然發現到原因：「我問管理員，點解我啲食水開水喉出嚟會有啲鹹味，佢就吞吞吐吐同我講咗句：『係啊！依家啲鹹水爆咗啊！可能係鹹水倒灌啊！』」她還被管理員呼籲這幾天都先不要用水，待之後修理好便回復正常。

居住於旺角的李太近日發現家中食水出現異常。(節目截圖)

專家揭爆錶真相 食水混雜高濃度糞水

事發在10月9日，大廈管理處接到廁所沖廁喉爆裂報告，但在修復之前，鹹水似乎已經滲入了飲用水系統，引致多戶居民發現食水變鹹。李太更透過檢測發現，食水中的TDS濃度飆升至裝置能測量的上限999，懷疑水質嚴重受污染。經漏水專家鮑智海（Tony）檢查後證實，昨日的食水不僅混入了鹹水，更可能有糞水污染：「證明依家呢兜水的確係有鹹水喺度，亦都係鹹淡水撈埋咗一齊！」隨後專家繼續測試水中有沒有阿摩尼亞：「但結果就非常之不幸，因為有好高濃度嘅阿摩尼亞，即係有理由相信尋日嘅水，除咗鹹水之外，仲係糞水嚟！」唯一有機會引致整條水喉變鹹水和糞水，就是大廈食水受外來屎喉污染。食水異常的狀況對李太一家造成極大困擾，她的女兒更因此出現不適，需緊急就醫。

專家揭爆錶真相。(節目截圖)

混有糞水的樣本。(節目截圖)

管理處零支援惹眾怒 專家籲即洗水缸

事後，大廈管理處雖貼出通告指已完成維修，但並無就居民所需承擔的健康風險提供詳細說明或支援，令李太及其他住戶倍感憤怒與失望。鮑智海建議管理處立即進行全面的水缸和水喉清潔，以確保食水安全，避免住戶健康再次受到威脅。