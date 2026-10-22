孔德賢見證劉愷威、黎紀君打網球撻著：佢哋係好夾嘅

藝人孔德賢（Danny）昨日（21日）出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動，他在接受《香港01》訪問時談及個人近況及「波友」劉愷威與黎紀君的戀情。

孔德賢（Danny）出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動。(胡凱欣 攝)

見證劉愷威黎紀君萌愛火：好Sweet好夾

提到同為「香港網球藝人聯盟（A Team）」成員的劉愷威與黎紀君最近公開認愛，Danny表示大家都是因為打網球而認識：「我哋都係一齊打波啊，嗰啲都係成日都會見到佢哋。」被問到平時打波時是否有注意到二人互動，Danny表示：「又唔可以話睇住嘅，咁我哋都係打波，一齊認識。咁都覺得好開心啦，即係見到佢哋咁sweet，咁甜蜜。」Danny指大家平時一起打波時都非常認真，更直言自己是局外人，不便對別人的感情多加評論，但大家都覺得他們非常契合：「佢哋係好夾嘅！即係大家都覺得佢哋好夾嘅咁樣。」

孔德賢見證劉愷威黎紀君萌愛火。(胡凱欣 攝)

同場雲集郭晉安、劉愷威、林國斌、游嘉欣、張馳豪及孔德賢等藝人，就連長時間鮮有於本港公開亮相的劉愷威都有現身。（IG@guruhung）

演貪心角色遭觀眾痛罵反覺開心

談到Danny在台慶劇《璀璨之城》中的貪心角色「許立風」，他笑言演貪心角色其實不難，因為每個人心中都有貪婪的一面，只需將其放大。看到觀眾看完後評價「好衰」，他表示非常開心，證明大家對劇集非常投入。

Danny在劇中的貪心角色。(節目截圖)

帶愛犬考治療犬牌冀傳遞愛心

提起家中的愛犬，Danny透露最近帶了「風風」去考「治療犬」牌照。他表示狗狗性格十分善良、乖巧，猶如天使一樣：「所以我希望，佢可以將佢呢一份嘅愛帶去啲幼稚園啊，帶去畀啲特殊兒童、兒童醫院啊、老人院啊，咁其實去做一個治療犬，就可以陪啲小朋友去玩，去治療佢哋。」

Danny透露最近帶了「風風」去考「治療犬」牌照。(胡凱欣 攝)

Danny更透露，考牌過程分為多個階段，主要訓練狗狗面對突發情況時保持冷靜，例如：「佢平時嘅主要訓練係訓練佢遇到啲突發情況啦，因為你知道小朋友可能好熱情㗎嘛，會突然之間攬住佢，佢喺突然之間嘅情況都唔可以嬲，唔可以發脾氣，唔可以有惡嘅表現，或者唔可以吠佢哋。」Danny平時會在家中模擬練習突然擁抱狗狗，確保牠不會感到害怕或不安。他笑言每次考牌費用約兩百港元，十分划算，最重要是能帶愛犬一起做義工，傳播正能量。

孔德賢與愛犬「孔風風」。(公關提供)

「考牌狂人」終極目標考直升機牌

談到考牌興趣，Danny 自言是「考牌狂人」，除了之前考過的牌照，最想考取的其實是飛機牌。但因在香港考取門檻及費用極高，暫時只能考取直升機牌照，希望能繼續豐富人生體驗，對演戲亦有幫助。