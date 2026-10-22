賴慰玲拒做虎媽堅持快樂第一　談富泰虐兒案感心痛藉身教家庭有愛

藝人賴慰玲昨日（21日）出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動時接受《香港01》訪問，大談早前與大仔進行「獨家旅遊」的溫馨點滴。她透露該旅遊節目其實早在半年前拍下，如今節目播出，看著兒子的變化，讓她感嘆小朋友長大得極快：「我覺得佢成熟咗，佢講嘢嘅tone已經唔同咗。即係我睇返電視嘅時候，佢講嘢嘅tone係bb啲嘅，但係而家呢，就已經可以再深思熟慮先再講嘢。」

藝人賴慰玲 出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動。(胡凱欣 攝)

視愛子為人生導師 承諾給予兩子「獨霸媽媽時間」

提到這次單獨帶大仔旅行，賴慰玲坦言過程中反而獲益良多，甚至視兒子為「老師」：「反而佢教識我好多嘢，即係我哋成日覺得玩上天下海嘅嘢，成日都會有㗎啦，我知道係咩㗎啦。即係年紀愈大愈唔玩啊，但係佢哋呢，反而係好多勇氣，好多好奇心，去試嘢嘅時候，我就發覺咦！係喎，一直都冇再試呢啲嘢，但係佢令到我好似再開拓返個世界咁。」她讚賞大仔非常聽話，雖然照顧兩人行李、多照顧一個人需要花費心力，但留下了極佳的回憶。她表示未來當小兒子長大至五、六歲時，亦會安排與他單獨去旅行，給予每個孩子專屬的「獨霸媽媽時間」。

賴慰玲坦言過程中反而獲益良多，甚至視兒子為「老師」。(胡凱欣 攝)

堅持快樂第一 拒做虎媽

育有兩子的賴慰玲自言絕對不是「虎媽」，在育兒理念上堅持把「快樂」放在第一位，學業及其他事情則隨後。她笑言自己極度需要小朋友的笑容：「我好需要佢哋出去玩，好想同佢哋一齊去見識呢個世界，所以我絕對希望快樂係第一嘅！」為了貼近現代小朋友的興趣，她更會主動閱讀相關書籍及上網查閱資訊，務求與小朋友投其所好，希望自己不會跟小朋友「太脫節」。

賴慰玲自言絕對不是「虎媽」。(胡凱欣 攝)

心痛社會虐兒悲劇

提及屯門富泰邨日前發生的虐兒案件問題，身為人母的賴慰玲坦言每次看到相關新聞都會感到極為難過：「如果可以有一啲機會去一啲唔同嘅機構，未必淨係同小朋友溝通、同小朋友玩，我覺得我好想可以有機會同唔同嘅家長傾偈，即係希望大家可以多啲交流下，點樣去愛護自己嘅小朋友，我成日覺得小朋友有自己嘅父母愛錫，其實佢唔會唔快樂。」

賴慰玲談富泰虐兒案感心痛。(胡凱欣 攝)

感恩家庭充滿愛 藉新聞引導兒子關心同輩

賴慰玲透露雖然平時少讓小朋友接觸電子產品及新聞，但若小朋友問及相關事件，她會藉此進行身教：「我會同佢解釋，首先佢要知道自己好幸福先，因為我哋屋企係好有愛嘅，咁唔係每一個小朋友都可以得到愛。希望佢都可以留意下佢嘅同學仔嘅狀況，有冇啲人需要幫助，我哋希望用幫人嘅角度去同佢傾好啲。」