劉愷威認愛黎紀君後拍拖打波放閃　與女網民合照紅光滿面自動避嫌

現年52歲的劉愷威自2018年與內地女星楊冪離婚後，感情動向一直備受關注。他早前曾高調認愛內地女星李曉峰，惟這段戀情已於今年4月悄然告終。然而，重返單身的劉愷威近日已覓得新歡，被週刊爆出其與年輕20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）秘密撻着。兩位當事人亦毫不避忌大方認愛，透露雙方因熱愛打匹克球（Pickleball）與網球而結緣，志趣相投。對於兒子有新戀情，爸爸劉丹亦大方「開綠燈」，坦言非常盼望能見這位「同聲同氣」的未來新抱。

劉愷威（二排右1）與黎紀君（前排右2）因熱愛打匹克球（Pickleball）與網球而結緣。（IG圖片）

有不少與波友的合照。（IG圖片）

拍拖打波放閃

黎紀君日前接受傳媒訪問時，被問到男友經常不在香港，異地戀會否難以維持？她隨即甜蜜透口風表示男友暫時主要在香港。話音剛落，今日（22日）黎紀君更在社交平台的限時動態中放閃，上載與男友劉愷威以及洪永城夫婦等友人去打波的合照。照片中兩對情侶合照時更大玩鬼怪動作，氣氛相當融洽，足見二人目前正處於熱戀期，拍拖生活甜蜜爆燈。

黎紀君透露男友劉愷威暫時主要是在香港。（IG@christylaiii）

認愛後，黎紀君在限時動態大方晒出與男友劉愷威，及洪永城兩公婆等一班朋友去打波的合照。（IG@christylaiii）

被網民野生捕獲 全程雙手插袋展紳士風度

另外，近日亦有網民在社交平台分享在中環野生捕獲劉愷威。從照片中可見，獲愛情滋潤的劉愷威整個人非常醒神，狀態極佳，戴上黑色Cap帽與黑框眼鏡的他保養得宜，完全看不出已年屆52歲。博主透露，最初在餐廳吃飯時碰到對方，離開時覺得對方很帥才意識到可能是劉愷威，當時還與朋友覺得有些遺憾；沒想到走到中環時居然再度遇上，令她直呼驚訝。

劉愷威近日被網民野生捕獲，網民大讚他真人帥氣。（小紅書圖片）

讚劉愷威還非常有禮貌。（小紅書圖片）

博主大讚劉愷威私下超有禮貌及紳士風度，拍合照時非常貼心：「怕耽誤他的私人時間很快地拍完照，彎腰低頭聽我說話，完全太有禮貌了！」而合照期間，劉愷威全程雙手插袋，與女網民保持禮貌距離，既展現出滿分紳士風度，相信也給足女友黎紀君安全感。貼文發佈後，大量網民紛紛留言大讚劉愷威的凍齡神顏與人品：「劉愷威看上去真年輕！」、「看起來最多30歲的感覺」、「他都50多了，很年輕了」、「帥死了啊」、「他很有涵養的」、「狀態真是紅光滿面」。