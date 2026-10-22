予蒼龍劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《予蒼龍》陸劇，有疏影作為編劇，何佳男為執導，由胡連馨、李汶翰領銜主演的一套以古裝玄幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《予蒼龍》電視劇海報（电视剧予苍龙官微@Weibo）

《予蒼龍》電視劇情大綱

在人族與妖族爭端不斷的混亂局勢下，失去雙親的顧家姊妹—顧清雅與顧清瑶，向來苦樂共擔、相依為命。然而，一場以和平為名、實則為獻祭的「龍妃」選拔，徹底打碎了平靜的生活。身為顧家二小姐的顧清瑶被迫成為祭品，被送往神秘的龍淵。

原本以為此去必死無疑，顧清瑶卻在龍淵深處遭遇了被重重禁錮的蒼龍—離止。離止因長期身負「離火之劫」並遭受封印，性格孤傲淡漠，帶着難以馴服的野性，對人世間的規矩條框一概不知。在生死的邊緣，性格堅毅執着的顧清瑶毅然以自身的鮮血破開了封印，救離止脫離束縛；而這隻看似冷酷的龍君，亦在本能驅使下，傾盡全力為顧清瑶擋下致命傷痛，甚至不惜以命相許。另一邊，精通醫理的姊姊顧清雅為了守護妹妹，亦深陷這場漩渦之中。三人從最初的敵意戒備、互相試探，逐步化解誤會，演變成甘願為彼此赴湯蹈火的緊密羈絆。

《予蒼龍》電視劇海報（电视剧予苍龙官微@Weibo）

《予蒼龍》播出更新時間｜最新追劇日曆

《予蒼龍》電視劇幾時播?《予蒼龍》於10月22日播放，一共有30集，由腾讯视频播放，會員首周四至周日中午12點更新2集，首更6集，次周一起每日更新1集，11月7日起，非會員每日更新2集。

《予蒼龍》演員

胡連馨 飾 岳望舒

胡連馨 飾 岳望舒（电视剧予苍龙官微@Weibo）

李汶翰 飾 離止