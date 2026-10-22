文雋信錯AI短片誤報梅艷芳骨灰被盜進展　官方歌迷會轟：荒謬至極

已故天后梅艷芳63歲冥壽10月10日當日，其歌迷會發聲明指自今年7月起，拜祭時發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，事件令外界高度關注。日前（18日）文雋因冇Fact Check誤信AI短片誤導公眾，誤報梅姐骨灰被盜有突破性進展。對此，「梅艷芳國際歌迷會」發表嚴正聲明強烈譴責，斥此舉「消費死者」及對家屬及歌迷造成二次傷害，並表明會保留法律追究權利。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

文雋誤報梅艷芳骨灰被盜進展 認冇Fact Check拍片致歉

日前文雋引述消息透露梅姐骨灰被盜的重大案情突破，更指盜骨灰的是寶蓮禪寺員工「阿強」，更表示「阿強」已潛逃東南亞，事件引起極大迴響。可惜有指文雋在片中的爆料是假消息，翌日文雋再出片，承認冇Fact Check並衷心致歉。文雋再向媒體衷心致歉：「我應承咗今日出咗條片澄清之後，亦向所有曾經引述我說話嘅媒體Say sorry，因為係我嘅疏忽嚟嘅，你知道依家個網絡平台，真真假假好難分辨。」更表示AI出現後，已經進入真假難分、以假亂真、同現實混為一齊的世界，並表示以後都會更加小心。

文雋在新片指昨日誤報梅艷芳骨灰被盜進展引起風波，必須對自己所說的負責及澄清。（YouTube/@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）

官方歌迷會怒斥誤導性資訊荒謬至極

對於梅梅艷芳骨灰被盜的傳聞，獲梅家家屬認可的「梅艷芳國際歌迷會」昨日發表嚴正聲明，表示對誤導性的資訊「極度憤怒、荒謬至極」，透過聲明怒轟：「對於這種不負責任、胡亂揣測甚至造謠的行為，我們感到極度憤怒，並覺得此事荒謬至極！這不僅對死者極不尊重，更對家屬和真正愛護梅姐的歌迷造成二次傷害。」

獲梅家家屬認可的「梅艷芳國際歌迷會」發聲明怒斥誤導性資訊荒謬至極。（IG/@anitamuifanclub1010）

「梅艷芳國際歌迷會」會重申唯一發布渠道

為免公眾被不實資訊誤導，「梅艷芳國際歌迷會」在聲明中列出兩大要點，第一，所有關於本案真實、確切的最新消息，一律只會由「梅艷芳國際歌迷會」與梅艷芳小姐之子姪發表聯合署名公告為準。任何其他組織或個人發布的所謂「內幕」，均不代表官方立場。請廣大歌迷及公眾切勿輕信，更不要盲目轉發。第二，歌迷會的目前唯一需要及正在進行的工作，就只有全力搜集相關資料與證據。在關鍵時刻，任何亂放消息的行為都在干擾搜證及調查。

另外，歌迷會強烈譴責並要求相關組織及媒體立即停止傳播所有未經證實的錯誤資訊。對於任何蓄意造謠、誤導公眾、消費死者的行為，我們絕不姑息，並定必保留追究一切法律責任的權利。