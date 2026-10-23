波牛女神Kylie C.嘆美食中門大開　震撼視覺網民呼誇張：簡直殺人

現年29歲的足球主播兼歌手鄭杞瑤（Kylie C.），一直是不少男球迷心目中的「女神」。作為英超球會阿仙奴（Arsenal）的「Die Hard」忠實粉絲，Kylie C.不但「講波」頭頭是道，更擁有一副令人羨慕的魔鬼身材。而且她向來毫不吝惜展示其美好天賦，經常在社交平台大派「福利圖」，深受球迷和網民喜愛。不過，原來除了泳裝打扮吸睛之外，Kylie C. 即使穿上日常便服亦同樣賞心悅目。近日，她去到越南旅遊放鬆，並分享前往當地綠色米芝蓮餐廳品嚐美食的照片，一身「中門大開」的震撼打扮令網民直呼「誇張」。

Kylie C.曾自信表示：「著咩都可以好性感。」（IG@ckykylie）

鄭杞瑤（Kylie C.)是阿仙奴死忠粉絲。（IG圖片）

鄭杞瑤身材出眾。（IG@ckykylie）

Kylie C.同時也是一位歌手。（IG@ckykylie）

「中門大開」造型 網民呼：太犯規

Kylie C.在貼文中分享了多張精美食物的照片，但網民的眼球卻被她的一身火辣震撼打扮吸引住。當晚Kylie C. 身穿一件白色深V掛頸短身上衣，搭配低腰牛仔褲，大騷「馬甲線」與迷人鎖骨。而最令人移不開眼球的，莫過於該件白色上衣的「中門大開」設計，極度深V的剪裁將其豐滿上圍及傲人事業線展露無遺，視覺效果極具衝擊力！相中的她對著鏡頭擺出傲人姿勢，散發出滿滿的自信魅力，讓不少網民及球迷看到心心眼，紛紛留言：「誇張」、「好靚」、「太犯規，簡直係殺人，唔使用劍」。

Kylie C.近日去到越南旅遊放鬆，並分享前往當地米芝蓮綠星餐廳品嚐美食的照片。（IG@ckykylie）

震撼眼球。（IG@ckykylie）

Kylie C.非常支持本地足球。（IG@ckykylie）