悠長假期︱呂爵安李佳芯開香檳賀煞科曝光居家造型　預告12月播出

由呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）主演的港版《悠長假期》，自宣布開拍以來已成為焦點，歷時個半月拍攝，近日劇集終於煞科！Edan、Ali貼出多張花絮照，有二人合照，以及跟導演與拍攝團隊大合照，但暫時未見其他演員，估計最後一場是兩位主角在家中的戲份，當時飾演「黎明俊」的Edan身穿恤衫，「黃子男」Ali則穿居家服，而Edan在煞科一刻向劇組合十及鞠躬致謝，又撰文分享感受，更預告：「我哋12月見啦！」

由呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）主演的港版《悠長假期》，自宣布開拍以來已成為焦點，歷時個半月拍攝，近日劇集終於煞科！（IG@edanlui）

Ali、Edan手執拍板，與兩位導演合照，並曝光了Ali的居家造型。（IG@edanlui）

Ali這張合照更為活潑，完全感受到煞科的興奮心情！（IG@aliaime）

拍攝團隊大合照，但就暫時未見其他演員，估計最後一場是他跟Ali在家中的戲份。（IG@edanlui）

Edan鞠躬合十致謝工作人員 預告：我哋12月見

Edan貼出數張合照及影片，亦劇透了劇中家居環境，布置帶有復古氛圍。正式喊煞科一刻，Edan向劇組人員鞠躬及合十致謝，又與他們擁抱，場面溫馨。Edan撰文指煞科感覺不真實而感動：「新鮮滾熱辣 黎明俊煞科！！🥺🥺🥺哩個半月，密密麻麻不分晝夜嘅拍攝，眨吓眼又過咗💨今次嘅過程都真係幾深刻，有好多唔同嘅挑戰，但感恩身邊有一班又有心又好玩嘅台前幕後，真係有種一齊打大佬嘅感覺🧌啱啱煞科一刻，感覺都幾唔真實，亦都有種感動，謝謝大家哩個半月嘅照顧🙏其他嘢等遲啲再同大家分享💬期待成品，黎明俊，我哋12月見啦！🎹💌👔」而Ali也回覆：「恭喜黎明俊 辛苦黎明俊 再見黎明俊!👔」不少網民都表示非常期待！

Edan貼出數張合照及影片，亦劇透了劇中家居環境，布置帶有復古氛圍。正式喊煞科一刻，Edan向劇組人員鞠躬。（IG@edanlui）

Edan與導演擁抱。（IG@edanlui）

Edan與導演擁抱。（IG@edanlui）

Edan合十多謝眾工作人員個多月以來的付出。（IG@edanlui）

Ali開香檳賀煞科 感謝台前幕後不眠不休充滿愛

至於Ali則另外公開了開香檳慶祝煞科，以及收到煞科蛋糕的照片，她一臉興奮，並寫道：「假期結束了❣️是一個很忙碌、很充實、很刺激、很新鮮很滾燙的假期。感謝台前幕後不眠不休、熱誠熱愛、充滿鬥志、咖啡因意志力缺一不可，滿滿愛的團隊。期待我們的心血，有緣再聚❤️」

Ali收到煞科蛋糕和香檳。（IG@aliaime）

Ali說：「感謝台前幕後不眠不休、熱誠熱愛、充滿鬥志、咖啡因意志力缺一不可，滿滿愛的團隊。期待我們的心血，有緣再聚」（IG@aliaime）

節目巡禮曝光4大主角造型

此外，昨日的《ViuTV 2027節目巡禮》上，大會發布一段影片回顧過去一年ViuTV的劇集，包括《日落下的彩虹》、《存酒人》、《喜劇開場》、《COURT!》、《IT狗2.0》、《地獄大狀》等，而片末就有幾幕《悠長假期》花絮，見到Ali、Edan、江𤒹生（AK）及林愷鈴（Ashley）的劇中造型，令人更期待正式預告片。

《悠長假期》Ali造型。（ViuTV）

《悠長假期》Edan造型。（ViuTV）

《悠長假期》AK造型。（ViuTV）