何超蓮素顏真面目曝光　豪邁用手拎嘢食展真性情千金人品被公開

現年35歲、已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，向來都有「最美千金」的美譽。她於2023年與內地男星竇驍在峇里舉行世紀婚禮，正式升呢做人妻。不過婚後的超蓮並未有翹埋雙手做少奶奶，反而繼續積極發展個人事業，除了經常在社交平台拍攝短片分享日常生活與工作花絮外，繼主演電影《多想和你再見一面》後，本月尾再有參演電影《敦煌英雄》上映，可謂瓣數多多，事業心極重。

何超蓮向來都有「最美千金」的美譽。（IG@laurinda_ho）

何超蓮樣子甜美，散發高貴氣質。（小紅書@何超蓮）

何超蓮於2023年與內地男星竇驍高調舉行世紀婚禮，正式升呢做人妻。（IG@laurinda_ho）

素顏狀態極佳無懼合照

早前，超蓮身在土耳其，期間被不少幸運網民在當地野生捕獲。近日，有網民於社交平台興奮分享在格雷梅小鎮（Goreme）偶遇超蓮的經歷。博主寫道：「晚飯後閒逛格雷梅小鎮，逛完回酒店路上又經過吃晚飯的餐廳，只見一個下頜線如刀鋒般利落，鼻樑高挺女生從我面前近距離徑直快速走進店中，好像何超蓮姐姐！忍不住店外遠遠拍了幾張照片，邊走邊看照片越發覺得錯不了，我的眼睛就是尺！」

何超蓮婚後增添女人味。（微博圖片）

何超蓮之前還當上電影女主角。（IG@laurinda_ho）

何超蓮事業線非常重。（IG@laurinda_ho）

博主隨後鼓起勇氣折返進店，禮貌地詢問能否合照：「雖然我猜何超蓮姐姐應該也是坐飛機剛到卡帕，看著是素顏，穿著也比較舒適，但是何超蓮姐姐也沒有拒絕我合影請求，還問我們是不是過來旅遊，祝我們玩的開心，何超蓮姐姐和她團隊成員都超nice，不得不說何超蓮姐姐小小的臉全是五官，臉超小超窄，側面超立體，皮貼骨超緊致，真很幸運能在卡帕偶遇到姐姐啦。」

何超蓮在土耳其被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

超蓮用手拿東西，一點千金架子也沒有。（小紅書截圖）

豪邁用手拿東西吃展真性情

從博主分享的照片可見，當日超蓮身穿棕色長袖上衣搭配米色菱格馬甲羽絨背心，頭戴Cap帽，穿著十分休閒舒適。合照時超蓮大方露出甜美笑容，更與網民一同比出「V」字手勢。雖然近乎素顏，但她五官依然精緻立體，下頜線緊致，狀態極佳。而在另一張隔著玻璃拍攝的照片中，超蓮正與工作人員同桌用餐，只見她毫無千金架子，豪邁用手拿著食物大口進食，展現出極為真性情的一面。網民大讚：「超蓮是真美，素顏拍照都好漂亮！」

食得好滋味。（小紅書截圖）