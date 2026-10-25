78歲歌神許冠傑同框50歲大仔 許懷欣走過抗癌路續陪爸爸繼續登台
撰文：黃欣華
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78歲「歌神」許冠傑（Sam哥）向來保養得宜，多年來狀態依然非常精靈。近日許冠傑與混血大仔許懷欣（Ryan）難得同框合照，相片曝光後即時引來大批網民熱議！相中的Sam哥笑容滿面、精神煥發，凍齡狀態完全不輸身旁50歲的大仔，保養功力令人佩服。
一身粉紫潮爆勁裝 精神狀態勇猛零老態
合照中，Sam哥依舊以一身潮爆勁裝示人，戴上標誌性的Cap帽，招牌微笑極具親和力。雖然歲月在他臉上增添了幾分沉穩，但Sam哥面色紅潤，腰板挺直，精神好到完全不似年過七旬的老人，甚至比不少同齡人更具朝氣，整體狀態極之勇猛。
50歲大仔許懷欣告別昔日病容 抗癌成功氣色大有改善
同框的大仔許懷欣近況亦備受關注。現年50歲的許懷欣於2018年11月不幸確診患上膀胱癌，隨後火速接受切除手術，並展開長達數年的例行覆檢。走過漫長抗癌路的他，早前例行覆檢已證實癌症未有復發，令外界深感欣慰。
相片中的許懷欣戴著灰色鴨舌帽及黑色印花襯衫，氣色大有改善。相較於以往入院覆檢時的憔悴病容，如今的他神采奕奕、笑容燦爛，狀態大勇！除了健康情況理想外，許懷欣近年亦繼續在音樂事業上衝刺，持續擔任爸爸演唱會的結他手及表演嘉賓，父子倆在舞台上默契十足。