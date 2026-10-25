78歲歌神許冠傑同框50歲大仔　許懷欣走過抗癌路續陪爸爸繼續登台

78歲「歌神」許冠傑（Sam哥）向來保養得宜，多年來狀態依然非常精靈。近日許冠傑與混血大仔許懷欣（Ryan）難得同框合照，相片曝光後即時引來大批網民熱議！相中的Sam哥笑容滿面、精神煥發，凍齡狀態完全不輸身旁50歲的大仔，保養功力令人佩服。

許冠傑一身粉紫潮裝亮眼登場，精神奕奕狀態爆棚！（IG/@samhuiofficial）

一身粉紫潮爆勁裝 精神狀態勇猛零老態

合照中，Sam哥依舊以一身潮爆勁裝示人，戴上標誌性的Cap帽，招牌微笑極具親和力。雖然歲月在他臉上增添了幾分沉穩，但Sam哥面色紅潤，腰板挺直，精神好到完全不似年過七旬的老人，甚至比不少同齡人更具朝氣，整體狀態極之勇猛。

Sam哥保養功力令人佩服，面色紅潤笑容滿面，完全看不出年過七旬。（IG/@samhuiofficial）

狀態唔輸大仔。（IG/@samhuiofficial）

50歲大仔許懷欣告別昔日病容 抗癌成功氣色大有改善

同框的大仔許懷欣近況亦備受關注。現年50歲的許懷欣於2018年11月不幸確診患上膀胱癌，隨後火速接受切除手術，並展開長達數年的例行覆檢。走過漫長抗癌路的他，早前例行覆檢已證實癌症未有復發，令外界深感欣慰。

許懷欣滿頭灰銀白髮，雙眼卻略顯疲憊，惹得不少網民憂心。（IG@thestayup）

許懷欣每年都會入醫院進行檢查。（IG@thestayup）

許懷欣在2018年11月患上膀胱癌，入院進行切除手術。（IG@thestayup）

許懷欣（Ryan）是「歌神」許冠傑（Sam）的長子，亦是演唱會舞台上的得力幹將。（IG@thestayup）

相片中的許懷欣戴著灰色鴨舌帽及黑色印花襯衫，氣色大有改善。相較於以往入院覆檢時的憔悴病容，如今的他神采奕奕、笑容燦爛，狀態大勇！除了健康情況理想外，許懷欣近年亦繼續在音樂事業上衝刺，持續擔任爸爸演唱會的結他手及表演嘉賓，父子倆在舞台上默契十足。