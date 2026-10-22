五索王海榛拍片靚抽Jayden媽咪反目　句句精警：你過橋抽Bridge

「Jayden之亂」熱潮月前席捲全城，掀起話題的「Jayden媽咪」拍檔Matthew與Janice Wan，因神還原港媽說話語氣令一系列影片爆紅，不過二人其後驚爆反面，兩人被發現互相取消追蹤兼下架合作短片，Matthew率先於社交媒體留言暗寸有人「凡事只講利益、背後打毒針」，Janice相隔數星期亦終拍片回應，轟Matthew性格難夾態度差、在Close Friends限時動態公審自己及過橋抽板等；而Matthew則還擊指Janice當他廉價勞工及工具人，而非平等合作關係，更批評對方在背後中傷他、講一套做一套、消費其善良等。二人隔空罵戰令不少網民食花生，就連五索、王海榛（Dada）都以「典型香港水魚媽咪」為題拍片抽水，不但複製「Jayden媽咪」語氣，對白更句句精警，暗藏Janice、Matthew互相指控的內容，例如：「Muffin呀，你而家有毛有翼識fly喇，你過橋抽Bridge就唔要Mami喇！」

「Jayden之亂」熱潮月前席捲全城，掀起話題的「Jayden媽咪」拍檔Matthew與Janice Wan，因神還原港媽說話語氣令一系列影片爆紅，不過二人其後驚爆反面。

Matthew率先於社交媒體留言暗寸。（Threads截圖）

Janice承認曾講「性格好難夾」，指Matthew「過橋抽板」。（IG@janicewanwan）

Matthew拍片列3點反擊。（IG/@matthewpwj_）

Matthew表示沒辦法接受做一個廉價勞工，更加唔會為人哋嘅生意去孭飛。（IG/@matthewpwj_）

（IG@5kidsokma、dadadawongx）

對白暗藏「Jayden媽咪」互罵指控 王海榛親解何謂「Poison noodle」

五索與Dada以「Jayden媽咪」中英夾雜語氣拍片，仔細發現對白其實藏有Matthew或Janice對對方的指控，除「過橋抽Bridge」指控外，又例如Dada說：「Mami用咗好多錢嚟Bring up你㗎，你知唔知你去Travel嗰啲錢呀，都係媽咪pay㗎！」正正對應Janice指自己包辦與Matthew去韓國釜山的機票住宿、主題樂園門票及飲食花費等，而「Mami同你Poison talk講嗰啲嘢，係trust你先同你講㗎嘛，你做咩要周圍sing Mami呀？你go tell everyone嘅？而家我冇打你Poison noodle喎！」就指向Janice批評Matthew將她分享的心事講出去。網民都指五索及Dada「靚抽」，但有人就問何謂「Poison noodle」，估計是由「Poison needle（毒針）」演變，Dada就搞笑回覆：「係呀，poison noodle😂😂😂唔係個個阿媽啲英文都係咁好㗎！」

五索與Dada以「Jayden媽咪」中英夾雜語氣拍片，仔細發現對白其實藏有Matthew或Janice對對方的指控。（IG@5kidsokma、dadadawongx）

除「過橋抽Bridge」指控外，又例如Dada說：「Mami用咗好多錢嚟Bring up你㗎，你知唔知你去Travel嗰啲錢呀，都係媽咪pay㗎！」正正對應Janice指自己包辦與Matthew去韓國釜山的機票住宿、主題樂園門票及飲食花費等。（IG@5kidsokma、dadadawongx）

而「Mami同你Poison talk講嗰啲嘢，係trust你先同你講㗎嘛，你做咩要周圍sing Mami呀？你go tell everyone嘅？而家我冇打你Poison noodle喎！」就指向Janice批評Matthew將她分享的心事講出去。（IG@5kidsokma、dadadawongx）