羅家英80歲四度患癌仍上陣右腳入波立功　賽後瑟縮怕凍李子雄送暖

現年80歲的「家英哥」羅家英早前自揭癌病復發，第四度罹患癌症，但拒接受化療，抱持著「求共存非消滅」的心態迎戰癌魔。最近他更跟明星足球隊北上神州，親自駕車四圍去，想做甚麼就做甚麼，精神奕奕。日前《香港明星足球隊》小紅書帳號發放羅家英入波神勇英姿，鼓勵年輕人「你們有甚麼理由不努力啊年輕人！」

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

羅家英患癌後選擇豁達面對人生。（IG@wang_liza）

羅家英北上踢比賽入球精力充沛

近日《香港明星足球隊》小紅書帳號分享一段羅家英踢波片段。影片中，羅家英穿上明星足球隊桃紅色成套球衫，用頭巾包住個頭，雖然有小肚腩，但以80歲來說精神狀態身形都保持得十分不錯。羅家英在球場上慢慢行，淡定看清形勢，雖則不如年輕人勇猛搶球，但他走到龍門旁邊時球卻滾到了他的腳邊，他即刻用右腳將球踢入龍門，反應極快。入球後隊友紛紛上前與羅家英擊掌慶祝。《香港明星足球隊》小紅書帳號發文：「80歲老將羅家英都還在進球，你們還有甚麼理由不努力啊年輕人！」

汪明荃和羅家英出雙入對。（IG@wang_liza）

汪明荃羅家英狀態極佳。（IG@wang_liza）

羅家英80歲大壽明星足球隊盛大慶祝

羅家英賽後接受李子雄訪問，羅家英坦言是李子雄「故意把球打到別人的腿，所以球彈過來給我。」羅家英穿上雨衣瑟縮於一旁，看起來相當怕凍，李子雄見狀上前擁抱給予溫暖。適逢羅家英80歲大壽，明星足球隊成員為羅家英舉辦盛大生日宴會，羅家英除獲送上大利是外，好友吳岱融更大力咀了羅家英一啖，盡顯圈中好人緣！

汪明荃羅家英初一團拜合照好震撼﹗（IG：@wang_liza）

四度罹癌坦然面對生死 阿姐為最強後盾

鏡頭前精靈活潑的家英哥，其實背後正承受著病魔的殘酷考驗。早前他自我證實已第四度罹患癌症。回顧其艱辛的抗癌路，他於2004年及2014年先後確診肝癌，2019年又確診前列腺癌，近期更面臨第四度復發。面對這一次的難關，羅家英選擇了極度豁達的態度，決定放棄辛苦的化療與電療，改以服藥及注射女性荷爾蒙控制病情，醫生評估其餘命約為8至9年。

他更坦蕩蕩地承認，切除前列腺後已失去性慾，多年來為抗癌耗費不少積蓄，加上未有買保險，經濟壓力不輕。幸好，身邊一直有愛妻汪明荃（阿姐）不離不棄互相扶持，兩人抱持著「求共存非消滅」的心態迎戰癌魔，看透生死的從容與生命力，令人敬佩！

羅家英北上神州踢球。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英入球！（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英反應極快！（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英成功入球。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英為隊立功。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英精神充沛。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英指全靠李子雄幫手。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英80歲大壽獲大批圈中好友慶祝。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

明星足球隊成員很寵羅家英。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）