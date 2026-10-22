璀璨之城｜超多性感場面 劉雅麗質疑黃金時段播放：教壞細路？

TVB台慶劇《璀璨之城》近日熱播，惟劇中部分情節及尺度引來不少爭議，尤其第四集陳瀅色誘張智霖一幕，通訊事務管理局（通訊局）接獲25宗投訴，更有網民覺得合家歡時段播放太長進，藝人劉雅麗日前亦在直播中對該劇表達不滿，引發外界關注。

今日劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）現身灣仔藝術中心，為即將上映的舞台劇《辦公室劇后》進行拜神儀式及綵排。（吳子生攝）

今日（22/10）劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）現身灣仔藝術中心，為即將上映的舞台劇《辦公室劇后》進行拜神儀式及綵排。

劉雅麗接受《香港01》訪問時，再次大談對《璀璨之城》的看法；而同場的梁嘉琪則笑言自己最近「脫節」，要趕緊追回新聞了解情況。

陳瀅在《璀璨之城》這一幕引來不少迴響。

劉雅麗質疑劇集尺度與播映時段

談及《璀璨之城》引起的爭議，劉雅麗坦言問題不在於劇集本身的尺度，而在於播放的時段：「我自己覺得喺尺度上面係咪有啲教壞細路呢？我反而覺得網劇係無問題，但如果喺一個黃金時間，個意識又有問題，當然佢都唔會有任何赤裸嘅地方，但意識嘅問題係咪要去到咁呢？我有個問號囉。」

「我自己覺得吸引眼球有好多方法，其他嘅電視劇，尤其呢啲時間，其實我覺得一個好劇本已經係吸引人嘅地方，唔一定要係講呢啲橋段嘅。劇情係有可觀性嘅自然就會好，係一個好嘅開始。」

劉雅麗認為《璀璨之城》如果是網劇，劇集有大膽情節是沒有問題，但如果在黃金時段電視播放，她就有不同意見。（吳子生攝）

對於其中一集部份情節收到大量投訴，劉雅麗表示最近因忙於排戲，未有時間密切留意發展：「我冇乜時間留意囉，我近排忙舞台劇，睇下TVB點拆囉，我唔知啊！呢排真係未必有時間，我要休息喇，我連日下晝夜晚、下晝夜晚，星期六得個下晝Off，又有兩場，我諗我如果有時間都瞓多啲。」

梁嘉琪自嘲脫節笑言要「追新聞」

同場的梁嘉琪被問到有否留意《璀璨之城》的爭議時，她尷尬笑稱最近全力投放入角色，完全無視外界消息：「唔好意思，我呢排剩係背劇本，所以我冇睇到。我消化緊你哋頭先講嗰啲，我返去追返啲新聞㗎喇！」

梁嘉琪更自嘲與外界隔絕：「我脫咗節，唔好意思！」對於劇集尺度是否過大，保守的她笑言：「因為我真係冇睇過，所以我真係唔知，因為我個人比較保守囉，我開兩粒衫鈕露少少我都覺得尺度好大。」旁邊的劉雅麗隨即打趣爆料：「佢好保守㗎，佢換衫要匿埋㗎，唔畀我哋睇㗎！」梁嘉琪亦不好意思地笑答：「唔知啊，唔知啊，Sorry不好意思！」