璀璨之城｜高海寧短髮被指似「石內卜」　盤點TVB女強人必剪髮型

TVB劇集《璀璨之城》自播出以來話題不斷，劇中多位女主角都出盡力大鬥性感，大灑鹽花，首周跨平台直播收視最高22點（141萬觀眾）稱霸。高海寧在劇中一絲不掛浸浴大曬白滑玉背後，再穿晚裝亮相側門大開震懾網民，成功突圍而出。除了高海寧的好身材，其髮型亦引起網民熱議。

高海寧在劇中一絲不掛浸浴大曬白滑玉背後，再穿晚裝亮相側門大開震懾網民，成功突圍而出。（劇照）

高Ling在劇中飾演女強人。（劇照）

高海寧一舉手就見到「側門大開」。(劇集截圖)

高海寧髮型被指似《哈利波特》石內卜

近日，有網民將高海寧浸浴一幕的截圖分享到社交平台，並與《哈利波特》的「石內卜」比較，並留言：「高ling，對唔住！但呢個look真係好似石內卜教授」，帖文隨即引起大批網民熱議。有人表示高Ling近年的短髮很好看，不過劇中的短髮似乎太短：「之前高ling短髮都好看的，其實是這個劇的短髮太短太貼了」、「這個髮型不太適合她」、「死亡鏡頭」、「怪異的中分頭」、「長髮好靚」、「掛住高Ling長髮」。

高海寧一絲不掛浸浴。(節目截圖)

高海寧髮型被指似《哈利波特》石內卜。（《哈利波特》劇照）

網民指高Ling的短髮似乎太短。（小紅書）

盤點TVB 4大女主劇女強人經典短髮

有不少網民察覺TVB近年拍攝了不少大女主劇，劇中的女強人角色幾乎都剪了短髮，包括《新聞女王》的佘詩曼、《黑色月光》楊茜堯、《破毒強人》胡定欣、《巨塔之后》宣萱。不過有大批網民都表示並非覺得高Ling唔靚，只是過往的短髮對比，未能突顯出高Ling的美貌。

《巨塔之后》宣萱。（劇照）

《新聞女王》佘詩曼。（劇照）

《黑色月光》楊茜堯。（劇照）