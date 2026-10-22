劉雅麗拒當張錦程媒人　爆好友缺點好長氣：晚10講到朝6點唔肯走

舞台劇《辦公室劇后》即將於灣仔藝術中心上映。今日（22/10）一眾演員包括劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）特意現身灣仔藝術中心，為劇集進行拜神儀式及總綵排，祈求演出順利。

舞台劇《辦公室劇后》一眾演員包括劉雅麗、梁嘉琪、妹頭（盧頌恩）及霞姐（張錦霞）今日（22/10）現身灣仔藝術中心，為劇集進行拜神儀式及總綵排。（吳子生攝）

劉雅麗拒當張錦程媒人

早前張錦程驚傳離婚消息，被問到會否幫忙介紹對象或充當「媒人」時，劉雅麗打趣笑言：「哈？唔使啦卦！我唔知呀，我近排冇咩聯絡咋！總之我知我唔係佢對象囉！」她更搞笑補充：「我哋嗰啲好似兄弟咁樣，又識咗幾十年，係對象嘅已經有事發生咗啦，幾十年嚟都冇事發生就即係唔係囉！」

劉雅麗大爆張錦程為人一談起戲劇就「發癲」及滔滔不絕。（吳子生攝）

談到張錦程的性格，劉雅麗坦言「頂唔順」對方，全因他對戲劇極度執著且說話沉長：「嗰啲長篇大論呀嗰啲嘢呢，我驚我每晚都冇得瞓呀，佢又好似老師咁！」她更分享了一段兩人之間的搞笑往事：「我有一年我老豆過世，我第二日要去守夜。佢呢就話佢唔方便去個喪禮，咁佢好有心咁嚟我屋企安慰我。佢夜晚10點幾嚟到，傾到之後朝早6點！佢陪我守夜，我話『你知唔知我今晚嚟緊要守夜？你而家6點喇，你仲唔走呀？』」

劉雅麗笑指張錦程一談起戲劇就「發癲」及滔滔不絕：「佢一講做戲佢係癲嘅，又有排講，好適合教書！」正因對方如此熱情且長篇大論，劉雅麗笑言自己「頂佢唔順」，所以絕不會考慮對方，亦未有刻意介紹朋友給他。