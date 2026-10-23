梁芷珮送爸爸新買中山大屋曝光簡約裝潢　睡房擺大衣櫃配獨立廁所

TVB旅遊節目「潮什麼」系列主持梁芷珮（Christy）深受觀眾喜愛，近年不僅開旅行社還轉型為吸金力極強的頂流KOL。梁芷珮早前6月在社交平台自爆在中山買了一層千呎新樓給爸爸，當作爸爸父親節禮物，兩父女親自現身收樓。梁芷珮日前再於Instagram曝光中山大屋睡房及廁所，環境十分不錯！

梁芷珮一家五口感情要好。（IG@imchristyleung）

梁芷珮6月中為細女慶祝12歲生日。（IG@imchristyleung）

梁芷珮首次帶愛女參觀中山新屋

日前梁芷珮在Instagram透露，首次帶愛女參觀中山新居。梁芷珮分享照片，照片中女兒行入洗手間參觀，梁芷珮兩夫婦則在後面對鏡打卡。梁芷珮新屋睡房闊落，除了擺到一張單人床及一個大衣櫃，睡房更配備了獨立洗手間，雖未有豪華裝修，但相信收拾打點一番會住得十分舒適。梁芷珮發文透露：「第一次帶妹妹睇間屋」。梁芷珮之後再分享一張與老公Kenneth歎美食的照片，北上生活寫意開心。

梁芷珮與父母及哥哥感情甚好。（IG：@imchristyleung）

早年住劏房搬東涌海景豪宅

梁芷珮早年曾住劏房，後來愈搬愈豪，前年一家由九龍站上蓋近千呎的三房豪宅，搬到東涌海景豪宅，今年自爆又搬家。梁芷珮早前在社交平台分享送樓給爸爸的片段，她興奮表示：「攞咗樓喇！我surprised咗爸爸一層中山樓做父親節禮物呀！」她指出，該成千呎單位不用100萬元便買到，而且包全屋家電，形容「帶件衫就已經可以上嚟住，超級抵玩呀！」她又表示，以後爸爸北上不用再住酒店，十分方便。

梁芷珮首次帶女兒參觀中山新屋。（IG@imchristyleung）