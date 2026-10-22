地獄大狀︱魏浚笙被批有女朋友都拍咀戲　霸氣回覆：佢叫我放膽做

ViuTV劇集《地獄大狀》今晚（22日）大結局，究竟魏浚笙Jeffrey飾演的金賢斌（Ben），能否成功助林愷鈴飾演的邱蔭蔭還陽，並且修成正果呢？劇中Jeffrey角色是一位非常情深的PTBF，正當他終於打動到什麼都講錢、做盡陰騭事的蔭蔭接受自己，將Jeffrey「私有化」，二人卻各自陷入險境。日前播出的第11集中，林愷鈴與Jeffrey熱吻，但事後竟有網民發文批評：「其實有女朋友係咪要檢點啲呢？😅做戲還做戲，Jeffery個親熱戲真心覺得Over 咗......使唔使錫到咁狼死？」而連日來都積極回覆網民留言的Jeffrey就霸氣回覆，指任職其經理人的女朋友Evelyn當日都在現場，更鼓勵他放膽去做才對得住角色，反問網民：「其實有咩問題呢？」

ViuTV劇集《地獄大狀》今晚（22日）大結局，究竟魏浚笙Jeffrey飾演的金賢斌（Ben），能否成功助林愷鈴飾演的邱蔭蔭還陽，並且修成正果呢？

劇中Jeffrey角色是一位非常情深的PTBF，正當他終於打動到什麼都講錢、做盡陰騭事的蔭蔭接受自己，將Jeffrey「私有化」，二人卻各自陷入險境。（ViuTV）

Jeffrey不斷幫林愷鈴積陰德，卻因事被誤當謀殺要坐監。（ViuTV）

Jeffrey任勞任怨幫林愷鈴積陰德 成功打動對方主動送吻

Jeffrey角色雖然是「PTGF」，但並非收錢賣身，純粹一心要為女性帶來快樂。他一向深愛著林愷鈴，付出真心真意，不過林愷鈴向來眼裡只有錢，將一切視作交易。然而，Jeffrey一直任勞任怨，更為了幫「蔭蔭」林愷鈴積陰德開設了「公仔收容所」，加上命也不顧都保護女方，不知不覺間她終於卸下心防，決定正式將Jeffrey「私有化」，令他從「PTBF」升呢至「FTBF」。戲中有一幕是林愷鈴見到公仔收容所非常感動，雙眼泛淚，回頭攬住Jeffrey熱吻，這幕激咀戲二人也相當投入。

Jeffrey角色雖然是「PTGF」，但並非收錢賣身，純粹一心要為女性帶來快樂。（ViuTV）

林愷鈴向來眼裡只有錢，將一切視作交易。（ViuTV）

然而，Jeffrey一直任勞任怨，更為了幫「蔭蔭」林愷鈴積陰德開設了「公仔收容所」，種種深情行為令林愷鈴決定正式將Jeffrey「私有化」，把他從「PTBF」升呢至「FTBF」。（ViuTV）

林愷鈴見到公仔收容所非常感動，雙眼泛淚。（ViuTV）

林愷鈴回頭攬住Jeffrey熱吻，這幕激咀戲二人也相當投入。（ViuTV）

網民批Jeffrey有女朋友拍親熱戲不檢點 獲霸氣親回

不過有網民就在threads發文，批評：「其實有女朋友係咪要檢點啲呢？😅做戲還做戲，Jeffery個親熱戲真心覺得Over 咗......使唔使錫到咁狼死？講緊前個禮拜先曬緊周年恩愛.....真心為佢女朋友覺得慘......係咪得我一個覺得唔妥？ 」不少網民都留言指這位發文者保守如「清朝人」，指Jeffrey女朋友正是其經理人，所以一定是她知情和接受下Jeffrey才會拍攝親密場口。有人又提到《色戒》中梁朝偉與湯唯的情慾戲，並問：「梁朝偉拍《色戒》嗰時你係咪要替劉嘉玲心臟病發埋😂😂😂」而Jeffrey本人都有親自回應，他表示：「事實係女朋友仲係現場俾曬reference 叫我放膽去做先對得住個角色，其實有咩問題呢？」網民就安慰Jeffrey：「佢睇得太肉緊，證明你演技好。」

有網民就在threads發文，批評：「其實有女朋友係咪要檢點啲呢？😅做戲還做戲，Jeffery個親熱戲真心覺得Over 咗......使唔使錫到咁狼死？講緊前個禮拜先曬緊周年恩愛.....真心為佢女朋友覺得慘......係咪得我一個覺得唔妥？ 」