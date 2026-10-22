鄭秀文見證許志安走過7年低谷　完騷零慶功 ：感謝觀眾再接納他

歌手許志安日前圓滿完成其個人演唱會，現場氣氛感人至深。歌后妻子鄭秀文（Sammi）今日（22/10）出席品牌活動時，接受《香港01》訪問，大談陪同安仔走出低谷、重新踏上舞台的心路歷程。

鄭秀文今晚出席品牌活動。（吳子生攝）

陪伴走過七年低谷 坦言「功勞全屬於他」

許志安11年再度開唱，經歷了長達七年的起伏與沉澱，如今重新站上舞台，令不少歌迷與身邊人感慨萬分。被問到作為妻子一直默默低調支持，是否也是幕後功臣之一時，Sammi謙虛表示，所有的光芒與努力都屬於安仔自己。

Sammi表示：「都支持，同埋我覺得佢十一年冇開演唱會啦，咁經歷咗呢七年，其實佢自己都經歷咗好多啦，無論佢人生或者佢個心態或者工作上。難得終於有機會企返上去呢個舞台上。」

鄭秀文見證許志安走過7年低谷。（吳子生攝）

見證丈夫緊張與堅持 第一晚過後方放鬆

談到整場演唱會中最令人觸動的一幕，Sammi坦言自己全程見證了安仔的緊張與付出，直到首場演出順利完成並獲得好評，她的心才真正放下。 Sammi回憶道：「其實整個過程我都好感動，由佢可以開返演唱會開始啦，睇到佢點緊張啦，睇到佢點好珍惜呢個機會啦。到佢彩排完之後覺得『嗯，有返啲信心』，以致到第一場做完之後得到好嘅 feedback 啦，我都好似『嗯，我都可以放鬆喇』！即係第一晚之後我就可以放鬆，因為覺得『嗯，啲人好鍾意個騷呀』，同埋好感動囉！雖然嗰個主角唔係我，但好感動！第二晚我就好超脫，極度想食薯片。」

鄭秀文攜家人支持許志安紅館騷。（IG@鄭秀文 Sammi Cheng）

完騷慶祝極簡單 慶幸內心獲得知足與滿足

不少藝人在大型演唱會結束後都會舉辦慶功宴大肆慶祝，但 Sammi 透露安仔完騷後的慶祝方式卻極其簡單平實，只需一碗簡單的河粉或便當便已足夠。 Sammi 笑言：「冇呀，最簡單，做完騷第二日，起身想食咩？原來好簡單，就係佢食碗越南河粉。簡單到咁，夜晚問佢『想唔想食啲好啲嘅嘢？』『唔使喇，我想食個飯盒』，跟住佢買咗個唔知咩雞扒飯……我覺得人呢，有時你個心靈滿足呢，其實你食最簡單嘅一個雞扒飯都好知味囉。其實呢啲就係人生囉，人生體會其實你當下滿足、感恩，其實食個飯盒、食個雞扒都咁甜美。」

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

坦誠兩人完騷狂傾偈 感謝觀眾接納

對於演唱會大獲好評、不少歌迷要求加場，Sammi 表示這一切都是意料之外的驚喜。她指兩人完騷後比起狂歡，更多的是深度對談。 Sammi 說：「其實完咗騷，反而兩個做過最多係傾偈。即係反而唔係狂歡，反而係傾偈囉。即係傾返整個騷呀，呢七年一路一步一步咁走過嚟，同埋點樣佢走返上呢個台呀，同埋今次觀眾對佢嘅接納呀，咁反而傾偈最多。」

被問到會否希望安仔繼續開 Part 2，Sammi 則寄語順其自然：「我諗都冇意料到三場賣得咁好同埋咁快，一直都係意料之外嘅，包括今次咁好嘅反應。咁但我覺得都係睇佢公司有咩安排，同埋睇上天啦！」