東張西望｜貓貓絕育變切膀胱慘死　診所否認指控：應該話返佢誹謗

TVB節目《東張西望》今日（22日）報道了布偶貓妮妮接受絕育手術後死亡一事，主人許生原以為涉及醫療疏忽，追討逾半年後卻突破收到一段錄音，爆出該手術懷疑由非註冊獸醫執刀。

布偶貓妮妮接受絕育手術後死亡。(節目截圖)

遺留針頭兼無法排尿 轉院揭腹腔積滿尿液

2025年12月，許生安排妮妮到基隆街一間獸醫診所絕育。術後回家，他發現妮妮爪上遺留針頭，護士承認忘記拆除，更叫他自行處理。其後妮妮連日沒有排尿，診所起初稱屬正常，至第四日牠發抖、進食後嘔吐，許生立即帶牠覆診。診所驗血後懷疑妮妮患腹膜炎，並多次致電詢問是否接受相關針劑治療。許生對診斷存疑，遂連夜轉往24小時診所。檢查後發現妮妮腹腔積液，化驗證實是尿液，醫療報告亦記錄檢查時摸不到膀胱：「300ml尿液，即係好心痛，你明唔明？一隻貓要承受咁嘅痛苦，成個肚都係尿喎，仲要係幾日。點解可以做一個咁簡單嘅絕肓手術，點解可以引致到尿道破裂定破裂。」

許生安排妮妮到基隆街一間獸醫診所絕育。(節目截圖)

愛貓危殆須安樂死 許生痛哭失家人

未及天亮，妮妮已情況危急，最終須接受安樂死。許生痛哭表示：「你隻貓有機會捱唔到啦，佢叫我嗱嗱聲梳洗吓去見佢最後一面。入到去隻貓其實個心跳已經去到300次啦每分鐘，要進行一個安樂死，言語已經好難表達出，眼淚已經自然咁流出嚟。因為作為一個家長，其實我都冇當佢係寵物，我當佢係家人！」

許生愛貓危殆須安樂死。(節目截圖)

專業獸醫點出疑點 錯判腹膜炎惹不解

註冊獸醫古道受訪時指出，妮妮可能因輸尿管或膀胱受損，導致尿液無法正常排出，惟實際情況仍須進一步查證。他亦對原診所根據驗血結果懷疑腹膜炎感到不解。

專業獸醫點出疑點。(節目截圖)

診所卸責拒交紀錄 反發律師信指控誹謗

許生其後要求診所交代手術過程、提供醫療紀錄及涉事醫生姓名，卻一直未獲完整回覆。診所稱相關醫護已離職，紀錄由醫療團隊帶走。負責人Maggie則表示自己信錯團隊，並否認指控：「做完個手術5日啦，你問任何一間診所，真係冇可能要嗰間診所去承擔，係佢夾硬塞人食死貓之嘛！衰啲嗰句，我係咪應該話返佢誹謗呢？冇人證實有關個絕育手術事。」許生更收到律師信，要求14日內提交指控理據。

診所卸責拒交紀錄反發律師信指控誹謗。(節目截圖)

絕密錄音爆驚天內幕 老闆疑誤切膀胱惹禍

正當追討陷入僵局時，忽然告密者提供絕密錄音，指是老闆POLLY將膀胱誤當子宮切除，而POLLY不是獸醫。錄音中的女聲表示：「之後係咁搵第二邊子宮搵唔到，最後佢搵到嘅，原來嗰個係膀胱。因為佢冇尿嘛入面，因為嗰陣佢就唔firm，唔firm係咪子宮定，因為佢見到粒嘢嘛。佢話手感都似係子宮，咁咪切咗囉，之後先發現係膀胱。」錄音中的女聲指稱另一名老闆Polly並非獸醫，卻曾替妮妮施手術，疑將膀胱誤當子宮切除。不過，錄音內容、Polly的專業資格及妮妮確切死因，仍有待核實，節目組終於找到Polly親身回應。