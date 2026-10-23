傅穎18歲後先夠膽講粗口：我好嬲嘅時候都諗唔到粗口㗎⋯⋯

伍詠薇與李凱賢（Brian@廿四味）主持的訪談節目《九運會客室2》最新一集，邀請前Cookies成員傅寶誼（Theresa）作客。她在節目中除了談及與樂壇天后楊千嬅逐漸疏離外，在談到生活禁忌及性格時，傅寶誼認真表示，自己非常抗拒粗言穢語，第一次講粗口時更曾全身打冷震。

傅寶誼認真表示，自己非常抗拒粗言穢語，第一次講粗口時更曾全身打冷震。(ig截圖)

零粗口家庭長大 堅稱打冷震屬鐵一般事實

傅寶誼直言大家覺得她表示第一次講粗口時打冷震是一件很假的事：「我其實覺得我講緊嘅都係鐵一般嘅事實出嚟嘅，因為我以前成個屋企，我喺屋企其實係唔講粗口嘅。屋企都冇人同我講粗口，即係你冇一個粗口環境，你就好難會講粗口。我係第一次自己試嘅時候，係覺得呢樣嘢係好⋯⋯點講呢⋯⋯即係對我嚟講有衝擊力。」Brian及伍詠薇問她第一次講粗口是幾歲，傅寶誼表示已經忘記了：「我忘記咗啦真係！（Around sixteen？）應該係過咗18歲。」這令Brian十分驚訝：「即係18年入邊冇講過X呢個字？」傅寶誼則表示：「就算我好嬲好嬲嘅時候，其實我都諗唔到粗口㗎！」

傅寶誼直言大家覺得她表示第一次講粗口時打冷震是一件很假的事。(ig截圖)

Brian爆粗勸做自己 寄語毋須理會世俗負評

不過，對於會講粗口的Brian，他就覺得好像少了點東西：「As a speaker，即係我都講粗口啦，可能好多人會話X即係話X我咩X嘢啦！」傅寶誼認同Brian的看法：「因為所有人嘅評價人哋，都係因為佢投射咗自己喺度。」Brian則覺得做回自己就好，更連連爆出金句：「你要做nice，if you wanna be nice, you wanna be kind, be kind.（你要做好人就做好人。） 因為有好多人覺得，你好X假，搞乜X嘢啫？you guys are xxxxing rude.」

Brian爆粗勸做自己 。(ig截圖)

Brian連連爆出金句 。(ig截圖)