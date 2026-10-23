璀璨之城｜又大灑「鹽花」 AI姜大衛都不及蔡一智性感出浴搶鏡
撰文：胡凱欣
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TVB劇集《璀璨之城》昨日（22日）一集繼續大灑鹽花，果然是「鹽花之城」，每集都總會有黃金畫面。今集最大的亮點竟然是落在61歲蔡一智身上，他沒有激烈床戲，但就有「性感出浴」的畫面，連出動「AI姜大衛」都不及蔡一智吸睛。
粉紅西裝顯浮誇 半裸上陣搶盡風頭
現年61歲的蔡一智劇中飾演周志康的哥哥湯信義，日前（21日）一集正式登場，他一出場就身穿紫色西裝囂張而且浮誇，昨日一集亦同樣浮誇，以粉紅色西裝亮相。不過隨後蔡一智在劇中就已經光脫脫，他邊浸浴邊飲紅酒，還在電話中問朋友拿毒品。連黃嘉雯拿毒品給他時大露背都不及他赤裸搶鏡，蔡一智可以說得上拼到盡，除了出浴外，他還脫剩四角褲躺在床上。
年過六旬保養得宜 狂騷結實超強腹肌
雖然蔡一智已經逾60歲，但他身材仍然保持得很好，健碩又結實，擁有清晰腹肌，不見有過多的贅肉。其實蔡一智日常都會做不少的運動來保持身型，亦會注重優質蛋白質與鈣質攝取。
AI姜大衛神還原年輕樣 驚喜現身仍不敵蔡一智
除了蔡一智出浴外，昨日一集還有「AI姜大衛」出現。劇情講到張智霖回憶小時候的與父母的相處，年輕版的姜大衛就坐在梳化上看著他跟吳卓羲。經翻查後，發現「AI姜大衛」與真正年輕時的姜大衛的確很像，栩栩如生，不過最後卻敗了給蔡一智。