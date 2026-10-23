陳卓賢出埠兩愛犬霸喼唔願走超溫馨　為Stanley結婚詳情守口如瓶

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（22日）於中環出席品牌活動，他以一身牛仔裝扮配搭品牌的手袋。Ian接受傳媒訪問時被問到日常出街的必備品，Ian指手袋內必備藍牙耳機、行動電源以及潤唇膏。當提到家中兩隻愛犬「雞髀」及「芝麻」時，他嘴角就自然流露著笑容：「因為我前排飛得比較密，咁個喼一打開嘅時候，佢哋就知道你要走嘞，即刻跳入去霸定個位，好得意！因為佢哋兩隻平時唔係黐得好埋嘅，但係有一次竟然係兩個一齊入咗個喼嗰度，好溫馨嘅畫面。」

陳卓賢講手袋必備品及愛犬「雞髀」與「芝麻」趣事。(胡凱欣 攝)

預告澳門騷氛圍親密

談及即將舉行的澳門演唱會，Ian透露這次演出將有別於早前的香港站。他形容今次演唱會的氛圍會更為親密，猶如邀請大家到澳門共進晚餐一樣：「亦都會唱好多啱啱冇唱過嘅歌，又或者係從來冇唱過live嘅歌。都有嘅新歌啦，有啲新歌未唱過，唱咗又好，都會唱畀大家聽嘅。」

Ian澳門演唱會的特別安排及歌單驚喜。(胡凱欣 攝)

笑指團綜遊戲提示太過分

除了工作動向，MIRROR成員間的私下互動亦是焦點。提及早前成員在團綜上玩的「小偷與保安」遊戲，Ian笑指這是一個「十個小偷兩個保安」的懸殊對決，並搞笑抱怨提示卡的設計：「同埋咁節目組嗰啲Hints又有啲過分嘅，即係其他人都係可能出過咩歌、提名過咩，我係呢個港隊成員。」

Ian評論「小偷與保安」遊戲。(胡凱欣 攝)

為兄弟守口如瓶

至於近日備受關注的隊友邱士縉（Stanley）結婚日期與地點，Ian則守口如瓶，他直言：「因為Stanley佢嘅意願係保密，所以我都會幫佢保密。」

Ian回應邱士縉Stanley結婚。(胡凱欣 攝)

渴望推出個人實體碟

對於粉絲引頸以待的個人實體專輯，Ian透露其實一直有向公司提出完整構思，希望推出一隻碟：「我會希望出隻碟嘅，所以依家研究緊可唔可以將呢個希望變成現實，咁係未知，因為係希望啊嘛，但係好想做到呢件事。因為自己今年做咗好多歌，咁對於一隻碟點樣去呈現，又有一個諗法喺度，咁所以就覺得如果做到就好啦。」不過他表示最終決策權仍歸公司所有，目前只能抱著希望等待安排。