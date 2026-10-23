莫文蔚與老公形影不離　感嘆相識40年：我哋係彼此嘅first love

藝人莫文蔚（Karen）昨日（22日）於中環出席品牌活動，她接受傳媒訪問時透露與樂隊「The Masters」正埋首製作新歌：「已經寫好晒歌啦，咁依家作緊詞，已經做緊製作，咁錄緊音啦已經。」她預計年底將有新歌面世。

莫文蔚預計年底將有新歌面世。(胡凱欣 攝)

重啟香港演唱會大計 棄舊有編排重新入紙

對於歌迷引頸以待的香港演唱會，Karen坦言原定於啟德體育園舉行的演唱會因周邊安全事故考量取消後，目前計劃重新出發。她表示不會將上次的演出原封不動搬上舞台：「即係都唔會做返上一次嘅show，因為都隔咗一段時間，咁索性做新嘢。」她表示待新計劃成形後再重新入紙申請香港場地。至於會在哪個場地舉辦演唱會，Karen就表示看緣份：「睇下邊度批先，咁咪做邊度先。」

莫文蔚重啟香港演唱會大計。(胡凱欣 攝)

迎結婚15週年 冧爆認德籍老公係初戀

談到家庭生活，Karen臉上難掩甜蜜。她表示德籍老公Johannes的工作極具彈性，不需局限於辦公室，因此經常能陪伴她四出工作，二人經常出雙入對形影不離。二人剛迎來結婚15週年，Karen都不禁感嘆：「即係不經不覺已經話15年㗎啦，同埋出年我哋就會係相識咗40年，好離譜啊真係！但係好難得啦呢個緣分。」Karen冧爆承認對方就是自己的初戀：「我哋就係彼此嘅first love。」被問到會否大肆慶祝，她則甜笑回應指不需要特別擇日，因為每天能在一起就已經很值得慶祝。

莫文蔚與德籍老公Johannes出雙入對。(胡凱欣 攝)

莫文蔚冧爆承認對方就是自己的初戀。(胡凱欣 攝)

莫文蔚與德籍老公Johannes好sweet。(胡凱欣 攝)

中港兩邊走錄音 留港陪母大讚最安全

Karen被問到最近是否都會留港工作，她表示最近會北京、香港兩邊走，因為要錄音。至於對法國當地的治安與現況，她直言覺得現時留在香港最為安全：「都係呢度最安全我覺得，同埋有時間陪下媽咪。」