iPhone Duo開賣｜陳曉東忠粉排頭位買兩部　再飛奔機場直送畀偶像

讓全球蘋果迷期待的iPhone Duo，今日（10月23日）起香港正式發售，不少果迷已在上周預購中成功搶下，並於今日一早排頭位去拎機。《香港01》記者在直擊尖沙咀廣東道Apple Store 旗艦店開賣時，拍到排頭位的何先生（Jenson），戴著寫上「陳曉東」的口罩接受訪問，而這位陳曉東忠粉更自拍取機過程。全程不單拎住代表陳曉東的公仔參與，部機一到手，更立即啟程搭乘飛機，打算親自人肉速遞轉送偶像。

iPhone Duo 首日開賣，尖沙咀廣東道 Apple Store （林勇 攝）

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，有人舉牌收1TB及2TB機款。（洪戩昊攝）

更看到很多拖行李的外國人在門口虎視眈眈，準備即場收購iPhone Duo。（林勇 攝）

Apple首款摺機iPhone Duo今日正式發售及發貨，旺角先達廣場的其中一間店舖「雪球電訊」排起超長人龍。（洪戩昊 攝）

排在門市首位的香港顧客何先生（Jenson），表示今晨約早上6時半已在現場，他佩戴寫有「陳曉東」名字的口罩，明顯是東東粉絲。對自己意外奪得「頭位」，接受訪問時直言既幸運又緊張。他現手持 iPhone 17 Pro Max，決定升級到iPhone Duo，於上周成功預購黑、白各一部 1TB 頂配版 iPhone Duo。何先生向記者表示，兩部新機亦會堅持全數留作自用。

門市首位的香港顧客何先生（Jenson），口戴寫上「陳曉東」的口罩，成功搶下黑、白各一部 1TB 頂配版 iPhone Duo，表示無論炒價多高，兩部新機均堅持留作自用。（林勇 攝）

何先生手執代表住陳曉東的公仔，全程陪自己去拎機，並將影片剪輯放在陳曉東的社交平台上分享。（網頁截圖）

何先生手執代表住陳曉東的公仔，全程陪自己去拎機，並將影片剪輯放在陳曉東的社交平台上分享。（網頁截圖）

事後，何先生手執代表住陳曉東的公仔，全程陪自己去拎機，並將影片剪輯放在陳曉東的社交平台上分享，陳曉東寫道︰「哎唷所以我是第一部？阿仔搶頭香！太猛了！還專門坐✈️來送📱⋯⋯😭怎麼好意思 😭我先😢一會⋯⋯第一次買📲心臟🫀會小鹿亂撞的」雖然未知是送禮還是代陳曉東買，但總之香港尖沙咀Apple Store的第一部機，就在陳曉東手上。