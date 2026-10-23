傅穎被嘲「整容怪」20年感不忿　四手驗證真偽伍詠薇：靚到假！

近年屢被網民質疑外貌不斷「進化」的傅穎（Theresa，現名：傅寶誼），近日作客由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的節目《九運會客室2》。在節目尾聲，面對主持單刀直入的整容尖銳提問，Theresa不但沒有黑面迴避，更霸氣地主動出擊，即場邀請主持親手驗證其靚樣的真偽，其後直認被指「整容怪」長達20年，對其演藝事業確實有影響。

傅穎屢被傳整容。（ig@theresafu.bo）

拒絕加工 靠增磅修飾高顴骨

節目中，Brian問Theresa如果真的要整容，會選擇整甚麼部位？Theresa避重就輕地笑指：「我想瘦啲。」但她深知要瘦就需要時間，她坦言一直最介意自己顴骨高，不過她發現當自己「肥咗」之後，面部豐滿了反而看不見顴骨的硬朗線條，她笑指：「可能（肥番啲）都可以喎。」Brian隨即附和道：「我老婆話女人有啲呢啲fat係正，（好多人而家）要打啲嘢入去。」

傅穎力證自己純天然。（YouTube@hoy媒體網絡）

只係肥咗。（YouTube@hoy媒體網絡）

即場搵人驗證。（YouTube@hoy媒體網絡）

伍姑娘化身「驗樓師」 傅穎狂搓自己個鼻

面對外間多年來的膠面猜疑，Theresa索性豁出去，主動向現場求助：「有冇人識得可以幫我整吓，幫我撳吓。」 伍姑娘見狀即刻走出來幫忙驗證。起初伍姑娘落手時相當輕力，反而Theresa十分心急，直接捉住伍姑娘的手往自己臉上狂搣，並自嘲說：「你摸吖，你全部都摸，你全部都整。」

為了力證天然無添加，Theresa甚至自己落手狂郁自己個鼻，霸氣表示：「你可以睇吓我有冇填過任何嘢。」 隨後更毫無偶像包袱地對住鏡頭擘大個口任檢。經過一輪嚴格查驗，伍姑娘突然爆出一句：「全部都係假㗎......我話你聽，靚到假呀！」 隨後更對住鏡頭緊握拳頭，連聲大叫四次：「堅！堅！堅！堅！」以極高評價力證Theresa的靚樣絕對是真材實料。

伍詠薇挺身而出，但都係細細力摸。（YouTube@hoy媒體網絡）

伍姑娘親自落場狂摸驗證，傅穎捉實對方隻手超大方任驗！

反而傅穎大力摙自己個鼻。（YouTube@hoy媒體網絡）

左郁右郁。（YouTube@hoy媒體網絡）

仲擘大個口。（YouTube@hoy媒體網絡）

伍詠薇第一句：「全部都係假」！（YouTube@hoy媒體網絡）

之後話「靚到假」！（YouTube@hoy媒體網絡）

訴說傳聞禍害：影響導演觀感要當面落妝

看到Theresa極力證明自己，Brian出言安慰，指被傳整容其實是另類讚美：「樣衰啲人唔會話你整。」 但Theresa聽後卻難掩無奈，道出傳聞背後的辛酸：「你知唔知俾人話你係『整容怪』同『膠面人』之後，係會影響導演對我嘅一啲觀感，佢（傳聞）係堅有影響工作。」 為了爭取角色，打破導演對她「膠面」的刻板印象，她甚至試過要出大絕：「最後落晒妝俾人睇。」 Brian聽罷即搞笑發揮幽默本色：「咁就嚇x死人？！」 Theresa亦被逗樂大笑回應：「咁又冇。」 二人相視大笑，氣氛輕鬆。

網民力撐純天然 讚直率唔講大話

節目播出後，不少網民都在社交平台上留言力撐Theresa。有網民大讚她保養得宜：「個樣仲好後生，化番當年日系妝還原度可以好高」，並認為她當年只是妝容走在最前線，直指「根本唔存在整容問題」。對於她主動求驗的霸氣舉動，網民亦紛紛激讚：「真金不怕洪爐火，用喺塊面上一樣work，支持你Theresa」。更有忠實粉絲表示Theresa為人直率：「Theresa係唔鍾意講大話嘅人，如果有一日佢整咗，佢一定會同大家講」，力撐偶像絕對是天然美女。

傅穎自爆「膠面」傳聞阻礙星途。（YouTube@hoy媒體網絡）