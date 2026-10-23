蔡楓華遭鐵蓮花插眼有望翻案　 翁靜晶睇完口供紙：情節更可怕

現年65歲的蔡楓華（Ken）早前接受翁靜晶網上頻道《危險人物2.0》訪問，驚爆當年曾遭30多名黑漢圍毆，更被兇徒以「鐵蓮花」狂插右眼險盲。由於當時被冠以「四大癲王」污名，導致他追討無門。身為執業律師的翁靜晶在節目中一口答應要為對方翻案，昨日（22日）她再上載最新影片交代進展，並為蔡楓華記錯案發日期一事作出澄清及更正，解開外界疑慮。

憶述當年被打經過，指遭到30多人圍毆：「佢哋有計劃、有組織、有預謀。」他從澳門被跟到去深圳：「過咗關之後去到嗰個位，佢哋就響朵，話『我哋係邊度，你搵邊個同你做紅館呀？』我話『張耀榮先生，得唔得？』」（YouTube@危險人物2.0）

他指自己因這次而有創傷性青光眼，右眼視力永久受損：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」（YouTube@危險人物2.0）

蔡楓華澄清案發日

在最新上載的影片中，翁靜晶端上親自炮製的粉麵招待蔡楓華，滿心期待地問對方：「搵你試食，食成點呀，我啲手勢得唔得呀？」見蔡楓華食得不多，她即追問：「點解你食剩咁多呀？」蔡楓華解釋「好食」，翁靜晶搞笑地打圓場說：「即係你唔想咁快食晒。」

隨後翁靜晶話鋒一轉，直入正題踢爆蔡楓華記性差：「我記性好過你！嗱，但係你好唔掂喎，你有個日期記錯咗喎？」並反問蔡楓華是甚麼日期？蔡楓華即作出更正：「2005年3月20號，喺呢個金沙賭場啊！金沙Sand...」。翁靜晶解釋，由於蔡楓華早前在節目中記錯年份，令不少網民質疑：「有人話有冇搞錯呀，2004年威尼斯人都未開幕，因為佢記錯咗！」

翁靜晶請蔡楓華食麵，仲要親自下廚。（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶透露已睇口供紙。（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶透露已睇口供紙。（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶承諾為蔡楓華翻案

擁有曼徹斯特都會大學法學士（LLB）、中國政法大學民事法學博士學位，在香港、英國及威爾斯均獲頒授律師資格的翁靜晶，果然言出必行，她透露已經看過當年案發的口供紙，並成功請得資深律師外援加入協助。

翁靜晶在Facebook寫道：「已經看了蔡楓華的口供，內裡的可怕情節，比你們聽到的更甚。當中有一個日期，正確時間是2005年3月20日，正確地點是金沙賭場。我已經找到一位比我更資深、更穩重的律師，願意一同幫忙跟進『鐵蓮花插眼』的慘案。蔡楓華記錯日期｜正確是2005年3月20日｜金沙賭場｜誠實豆沙包｜翁靜晶廚藝非常差｜的士司機合唱倩影 」。

蔡楓華記錯日期。（YouTube@危險人物2.0）

翁靜晶望為蔡楓華翻案。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶跟的士司機一起合唱蔡楓華的名曲《倩影》。（YouTube@危險人物2.0）