尹天照買樓送癌病妻　計劃賣樓北上歎世界：無壓力健康就自然好

現年61歲的尹天照，當年憑亞視神劇《我和殭屍有個約會》系列爆紅，尹天照用情專一，1999年與中學已認識的太太結婚，曾因太太不幸患上血癌，便毅然放下演藝事業全心照顧愛妻。近日尹天照接受汪曼玲網上節目《快拍.曼鏡頭》訪問，透露已將名下物業近乎全數歸於太太名下，並計劃未來賣掉香港物業，移居內地享受無壓力的退休生活。

萬綺雯與尹天照經典拍檔。（《我和殭屍有個約會》電視劇截圖）

晴天霹靂停工護妻：佢唔喺度我做咩啫

尹天照在訪問中坦言，初出道時月入僅1000元，生活貧困，但太太一直對他很好，令他銘記於心。得知太太患上血癌時，他大受打擊，他說：「我發覺我最愛太太嘅時候就係佢有病之後，有一次佢去檢查身體，醫生發現佢嘅指數高咗，晴天霹靂？恍如一個死人啦，我直頭散晒，佢唔喺度我仲喺度做咩啫。」

面對太太的病痛，尹天照承受著極大的心靈煎熬，他坦承當時極度恐懼失去對方：「佢係病痛嘅辛苦，而我係心靈上嘅煎熬。（好怕失去？）怕呀，係好恐懼。」

尹天照接受汪曼玲訪問。（YouTube@《快拍.曼鏡頭》）

太太經歷骨髓移植 靠新藥保命

談到太太的抗癌歷程，尹天照透露過程一波三折。太太最初進行了自體骨髓移植，但兩年後不幸復發，即使想用太太弟弟的骨髓也不成功。幸好後來出現了奇蹟，醫生為她申請了一隻新藥，雖然過程驚險，但最終成功獲批，至今未有太大副作用，他表示「屬於保養針」。

在亞視出身，初入行月薪僅千元。（YouTube@《快拍.曼鏡頭》）

尹天照同太太讀書時已認識。（YouTube@《快拍.曼鏡頭》）

壓力爆煲惹類風濕 痛至無法拿被

因為長期照顧太太導致壓力太大、免疫力失調，尹天照自己也患上了類風濕關節炎。他深知這病的危險性，因為其大哥當年正是因類風濕離世。病發初期，他飽受折磨：「我自己都周身痛，（以為）類風濕唔會死人嘅，但係折磨，我試過痛到初初有呢個病嘅時候，攞張被都攞唔到，要用另外一隻手去攞。」 不過，他沒有被病魔打敗，反而聽從醫生建議堅持運動：「我而家唔好俾佢控制我，我要盡量去控制我自己。」

尹天照透露患類風濕關節炎，嚴重可致命。（YouTube@《快拍.曼鏡頭》）

買樓全寫太太名 計劃北上歎世界

尹天照與太太結婚多年雖然沒有生育，但兩人早已達成共識，認為最重要是「有生之年兩個人開開心心過埋佢」。為了給太太最大的安全感，他表示除了內地一層樓外，所有買下的物業都寫上太太的名字。對於名分，他看得很通透：「我覺得呢個名分其實唔重要......我信我太太，我太太信我，咁我覺得冇嘢係比信更加重要，冇嘢比佢更加重要。」

經歷過生死與病痛，尹天照現在最看重的是健康與心境。他透露未來的退休大計，打算賣掉香港的物業，轉往內地長住：「我而家想賣咗香港層樓，長住番禺，香港租一層樓喺度住，得閒就內地為主打，買間再大啲都仲可以。」 他對內地的生活環境十分嚮往，直言：「我哋而家好多香港人，六、七十歲都移居上去，開開心心食得好住得好，個人無壓力，健康就自然好啦。我覺得最緊要就係健康，人心境好就健康就好㗎啦。」