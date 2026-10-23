張凌赫同你一齊發現萬能的淘寶　入內文送code

內地男星張凌赫憑《逐玉》等作品紅遍亞洲，兼具俊朗外形與親和魅力，憑藉幕前表現、俊朗外形及親和形象，在各地累積不少粉絲，人氣持續上升。螢幕上，張凌赫嘗試不同角色；鏡頭外，他亦喜歡探索新事物、鑽研生活中的小興趣。這份對生活的好奇心，與淘寶「多元探索生活、隨時發現樂趣」的理念不謀而合。他近日以淘寶海外品牌大使身分，夥拍淘寶推出雙11宣傳企劃，除了以多款造型亮相品牌影片，更邀請粉絲參與「天天來挖寶」活動，賺取「凌感值」換領限定周邊！

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除了明星互動外，淘寶今年雙11亦推出多項購物優惠，涵蓋官方立減、優惠券疊加、免運費及遊戲獎賞。由日常用品、時尚服飾到數碼家電，用戶均可在活動期間以更優惠的價格選購心水貨品，立即搶購：https://intl.taobao.com/sk/_b.Fcrvb7

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• 全港多區更有「張凌赫應援復古小van」打卡活動，拍照上載社交平台即有機會免費獲贈限定周邊！

應援車與戶外廣告打卡路線圖

淘寶香港線下活動已於10月15日展開，張凌赫的身影陸續出現在旺角、尖沙咀及銅鑼灣等地，由大型戶外屏幕、平面廣告牌，到主題港鐵電梯及裸眼3D廣告，都能看到他的不同造型。想與男神「合照」，不妨先收藏各區的打卡路線圖，趁逛街時順道到訪，將沿途偶遇變成一趟追星小行程。

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線上「天天來挖寶」儲「凌感值」 換周邊及解鎖獨家花絮

由即日起至11月13日，於淘寶APP參加「天天來挖寶」主題活動，每日登入、瀏覽、落單或邀請朋友，都可以賺取挖寶機會及「凌感值」積分，累計簽到達指定次數，可逐步解鎖8段首次公開的張凌赫獨家花絮影片，「凌感值」排名愈高，更有機會獲得張凌赫親筆簽名等多款限量贈品。

「天天來挖寶」賺取「凌感值」積分，解鎖張凌赫獨家花絮影片及換限量贈品。

線下街頭打卡位！遊走全港多區送限定周邊

張凌赫「應援復古小van」由即日起至10月31日，將遊走港九新界多個熱門地標，包括中環、旺角、尖沙咀及銅鑼灣，粉絲除了可以到各區尋找張凌赫的戶外廣告，亦可留意應援車的行程，沿途拍照打卡，收集偶像在香港街頭的不同身影。

只要拍下戶外廣告牌或應援車，並將打卡照片上載至社交媒體帳戶，即有機會免費獲得周邊禮物。

張凌赫多造型演繹淘寶六大煥新體驗

淘寶於10月14日全球首播全新品牌形象影片，由張凌赫以多個造型演繹六大煥新體驗，以「六大心智」為核心，包括：Quality，好的生活，值得好的東西；Taste，件件好看，所以樣樣心動；Lifestyle，生活所需樣樣俱全，才能盡享生活；Smart，智能升級，解鎖全新體驗；Trendy，快人一步，絕不錯過潮流；Surprise，放手探索，總會發現驚喜，展示平台涵蓋日常所需以至小眾興趣的商品選擇，回應不同用戶的購物需要。

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（資料由客戶提供）