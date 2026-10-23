地獄大狀丨魏浚笙激吻林愷鈴遭批「唔檢點」：女友在場叫我放膽做

ViuTV原創劇《地獄大狀》昨晚（22日）迎來大結局，劇中魏浚笙（Jeffrey）與林愷鈴（Ashley）的虐心戀情終於開花結果！不過日前播出的第11集中，兩人在「公仔收容所」上演一幕肉緊激咀戲，竟然引發網民在Threads開po公審。有網民狂轟已有女友的Jeffrey錫得太「狼死」，狠批他「唔檢點」。面對無理指控，Jeffrey親自霸氣上水反擊，爆出原來正牌女友當時一直全天候在現場督師！

魏浚笙公認靚仔。（ig@jeffreyngai）

《地獄大狀》昨晚（22日）迎來大結局。（劇照）

Jeffrey與林愷鈴終於開花結果！（劇照）

PTBF情深激吻融化拜金女

在劇中，Jeffrey飾演的兼職男友（PTBF）金賢斌是個純情專一的超級暖男，為了幫Ashley飾演的拜金女邱蔭蔭積陰德，默默開設了「公仔收容所」，更願意用自己的生命去守護對方。這份無私的愛最終成功融化了邱蔭蔭冰封的心靈，決定將金賢斌正式私有化。兩人由買賣關係「升呢」為真男女朋友，情到濃時更上演深情激吻，雙方都演得極度投入，火花四濺。

Jeffrey與林愷鈴終於開花結果！（截圖）

Jeffrey與林愷鈴有多場吻戲。（截圖）

錫得好肉緊。（截圖）

Jeffrey飾演的兼職男友（PTBF）金賢斌。（截圖）

網民批「唔檢點」 替正牌女友呻慘

不過這幕唯美吻戲，卻惹來部分網民不滿。有網民在Threads上發文強烈譴責，狠批早已公開有拍拖多年女友Evelyn的Jeffrey在鏡頭前錫得太過「狼死」，更質疑：「做戲還做戲，係咪要檢點啲？」該網民認為Jeffrey早前才在社交平台大晒與女友慶祝拍拖周年紀念，轉頭就拍親熱戲是「唔妥」的表現，直言「真心為佢女朋友覺得慘」。

魏浚笙騷爆肌呢幕好吸睛。（截圖）

魏浚笙同潘燦良都有一場親吻戲。（劇照）

網民笑樓主清朝人 Jeffrey上水揭女友親自督師

該公審帖文一出，隨即引來大批網民圍剿樓主，嘲笑發文者思想保守得如同「清朝人」，直指演員專業拍親熱戲實屬平常。更有心水清的網民搬出經典神作反擊：「梁朝偉拍《色，戒》嗰時，你係咪要替劉嘉玲心臟病發埋？」

眼見引發連串風波，Jeffrey亦親自在帖文下霸氣回覆。他首先強調自己只是「做好演員本份」，對於被指責「唔檢點」，他大方踢爆拍攝吻戲時的幕後真相：「事實係女朋友仲喺現場俾晒reference叫我放膽去做，先對得住個角色，其實有咩問題呢？」神回覆不僅完美擊退負評，更展現了與女友之間的極大信任。

魏浚笙現身回應網民「質問」。（threads截圖）

魏浚笙現身回應網民「質問」。（threads截圖）

魏浚笙現身回應網民「質問」。（threads截圖）

姊弟戀拍拖10年 曾求婚遭拒

事實上，Jeffrey早在17歲參與聯校活動時，已對比他年長的Evelyn一見鍾情。兩人在2016年更曾一齊拍攝微電影，當時女主角正是初戀女友Evelyn。這段「姊弟戀」至今已長跑10年，Evelyn後來更成為了Jeffrey的經理人，二人兩便一齊打拼，男方亦曾在ViuTV節目《調教你男友》中高調放閃。早前Jeffrey更曾透露，原來自己已經向女友求過婚，可惜慘食白果被對方拒絕，可見兩人感情早已昇華至另一層次，絕對不受一幕激吻戲影響。

姊弟戀拍拖10年，魏浚笙曾求婚遭拒。（ig@jeffreyngai）

姊弟戀拍拖10年，魏浚笙曾求婚遭拒。（ig@jeffreyngai）

姊弟戀拍拖10年，魏浚笙曾求婚遭拒。（ig@jeffreyngai）