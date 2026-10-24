翁虹大爆18歲愛女劉蒔 收多個表白但嫌男方「唔靚仔」

凍齡女神翁虹昨晚（23/10）出席慈善晚宴，保養得宜的她一現身即成為全場焦點。在接受《香港01》訪時，翁虹大談現年18歲的愛女劉蒔（Crystal），透露女兒今年剛升讀大學，目前仍以學業為重，更打趣指女兒已收到不少男生表白，但全被她拒絕！

翁虹昨晚出席慈善晚宴。（盧振輝攝）

尊重女兒個人選擇 不強求入行

提到女兒顏值高且甚有氣質，被問到是否有興趣讓女兒踏足演藝圈，翁虹表示目前還是想讓她先完成學業。她坦言年輕一代有自己的想法，做父母的會給予空間和尊重：

「我諗而家暫時都係以學業為準啦，因為而家讀緊書，今年剛剛入大學啦。我唔知呢，因為而家小朋友有自己嘅思想，好有自己主見嘅，咁我覺得都係尊重佢嘅興趣同埋佢自己嘅選擇啦。」

大讚娛樂圈不缺美女 笑言「先搞定媽媽」

被問到女兒小時候是否對演藝圈好奇，翁虹笑言女兒小時候確實去過片場探班，對這行感到好奇，但長大後接觸的資訊更多，想法也更廣泛。至於會否支持女兒入行，翁虹採取開放態度：「如果佢想，咁我哋會同佢分析利弊，如果佢都係想，咁我哋會支持佢囉！但我覺得無硬性規定嘅，行行出狀元嘛，演藝圈咁多靚女，唔差佢一個嘅！」

談到圈中是否有不少朋友想簽下女兒，翁虹幽默回應：「太多啦！先搞掂佢媽媽先啦！你都要過咗阿媽呢關先得㗎嘛。」她更笑指自己不會擔任女兒的經理人，這重任會交給老公，自己則甘願做「助手」。

翁虹不介意女兒加入娛樂圈。（盧振輝攝）

回憶愛女童年極感觸 放心讓女兒自由戀愛

女兒轉眼間已18歲，翁虹感嘆時間過得太快，十分懷念女兒小時候黏著自己的模樣：「時間過得太快，好懷念佢細個囉，好想佢變返細個嗰陣！佢細個真係好得意好可愛，我最享受就係佢兩三歲嘅時候，趴喺我身上面攬住好似隻樹熊咁樣，嗰刻真係好幸福！」

至於感情方面，翁虹透露已經給予女兒「許可證」可以放心拍拖，但條件是必須眼光獨到，且一定要與父母溝通。當被問到女兒現在有沒有追隨者時，翁虹笑爆女兒的感情現況：「佢話畀我哋聽有幾個男仔同佢表白，不過畀佢拒絕晒啦，佢話『唔夠靚仔』啊！」