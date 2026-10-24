何雁詩爆夫妻關係平淡冇激情 鄭俊弘承認自己性格不夠浪漫

歌手鄭俊弘昨晚（23/10）出席慈善晚宴，接受《香港01》訪問時，回應了妻子何雁詩早前受訪時透露二人婚姻關係已變得平淡如水，雙方「不再激情」的言論。鄭俊弘對此展現出輕鬆態度，並表示並不擔心兩人的感情出現問題。

對於妻子何雁詩指兩人缺乏激情的說法，鄭俊弘笑言：「我又冇喎，我哋之前幾星期都喺加拿大一齊，爭取家庭時間，去咗個小旅行。」他認為妻子只是「用錯詞」或表達不當，並解釋道：「其實大家喺一齊咁耐，依家全心全意嘅重心都擺喺仔仔身上，就冇以前拍拖嗰啲激情，大家大個咗，重心就擺晒喺個仔度。我諗佢係用錯字啫，大家都係好有愛、好關心大家。」

鄭俊弘昨晚出席慈善晚宴。（盧振輝攝）

被問到會否為夫妻生活增添多點激情或驚喜，鄭俊弘打趣道：「我都要墊高個枕頭諗諗先，或者上網睇吓！不過我啱啱寫咗首新歌，平時佢好少讚我，今次畀首新歌佢聽，佢反而讚我『哇，好好聽』，好耐冇讚過我啲歌，所以都好開心。」

提及自己性格是否不夠浪漫，鄭俊弘坦言：「我不嬲都係好靜、好唔識點樣去浪漫，我諗我最浪漫嗰陣就係求婚嗰陣。我都需要諗諗點樣畀多啲驚喜佢。」

鄭俊弘自認為人不夠浪漫。（盧振輝攝）

至於會否擔心報導刊出後影響感情或夫妻關係變淡，鄭俊弘強調：「又唔會驚，我哋其實平時都好開心、好緊密，係一家人，所以唔會話真係好淡或者冇咗愛情。依家我哋好穩定，以屋企、以仔仔為主，大家開心、身體健康就最重要。」