鄧兆尊爆遭江欣燕前夫近距離直擊肉搏戲：搬張凳仔坐喺側邊望住

TVB台慶劇《璀璨之城》連日來風波不斷，對於張曦雯「一鏡到底」半裸上陣一幕，事後傳出太太袁詠儀（靚靚）親自到場「監場」兼幫忙游說，引發網民熱議演員拍親熱戲時伴侶在場的窒息氣氛。近日鄧兆尊在網上直播節目《3寶channel》訪問中亦加入討論，更大爆自己早年曾有過同類經歷，遭對手另一半近距離「昅實」拍床上戲！

當主持人問到如果伴侶在場監工，拍床戲時究竟是男演員還是女演員比較尷尬？鄧兆尊毫不猶豫直接表示：「我覺得男仔囉，因為我真係試過！」隨即大爆該位女星正是好友江欣燕，事發時二人正合作拍攝一部需要床戲肉搏的古裝劇。

鄧兆尊作客網台節目《3寶channel》，大談拍床戲被另一半監場的親身慘痛經驗。（截圖）

鄧兆尊自爆當年拍古裝劇要同江欣燕上演床戲，未料女方伴侶親自殺到現場。（截圖）

吳積遜搬凳近距離監工 兆尊自言緊張到出汗

鄧兆尊回憶當時情況，坦言至今依然歷歷在目。他透露女方當時的另一半吳積遜（江欣燕前夫）專程挑選有親熱戲當日探班：「佢老公呢，就搬張凳仔坐喺側邊望住。我全程係好緊張咁拍呢場戲！」兆尊直言，雖然私底下跟吳積遜十分熟絡，但眼白白見住對方坐在近在咫尺的距離眼定定望住兩人「肉搏」，內心依然萬分尷尬。

江欣燕與前夫吳積遜(Jackson)。（微博照片）

江欣燕與前夫吳積遜(Jackson)。（微博照片）

江欣燕與前夫吳積遜(Jackson)。（微博照片）

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大家太熟無心「博懵」 求快拍完一Take過

被主持貴花田追問該場親熱戲的拍攝效果如何時，兆尊表示幸好大家都是專業演員，而且平日交情極深：「大家太熟。第一，佢（江欣燕）知我唔係博懵嘅人；第二，熟到咁熟有咩好博你（懵），大家快啲拍完，盡量一take過！」至於對方老公為何專程挑選床戲探班？貴花田即笑估吳積遜可能有獵奇心態：「會唔會心諗『我老婆同其他男人係點嘅呢？』」隨即引來全場爆笑。