黃子華疑破格演雨夜屠夫　街頭拍《雨夜之徒》滄桑造型首曝光

「子華神」黃子華近年成為香港影壇瘋狂破紀錄的「票房靈藥」，其最新動向一直備受關注。近日，有網民在街頭野生捕獲黃子華為新電影進行外景拍攝。據悉，子華正拍攝由歌手周殷廷（YT）首次執導、以香港奇案「雨夜屠夫」為靈感的新片《雨夜之徒》，其滄桑的造型更在網上掀起熱烈討論。

周殷廷首次執導電影《雨夜之徒》。（公關提供）

街頭取景被捕獲 滄桑Look惹網民競猜角色

有網民在小紅書上載了黃子華的拍攝現場照片，並配文寫道：「黃生出來營業了~ #黃子華 #雨夜之徒 #香港 #港產片」。相中可見，黃子華頂着一頭微鬈亂髮，身穿殘舊外套，造型極度滄桑，與他在賀歲片《夜王》中的靚仔型佬造型判若兩人。當時他正站在一輛深色私家車旁，而車頂上則放有一盒疑似蛋撻的食物。

照片曝光後，大批網民紛紛留言競猜子華今次飾演的角色。有人推測他演「滄桑刑警或者受害者家屬」，亦有人期待他挑戰反派角色，留言指「黃生反派」、「想看bt（變態）子華」。不過發帖的樓主就親自回覆網民，大派定心丸表示：「反正不是林過雲」。

黃子華在街頭被捕獲，疑拍攝新戲《雨夜之徒》，滄桑造型首曝光。（小紅書@只想做粒雲吞）

網民好奇黃子華今次演乜角色？（小紅書@只想做粒雲吞）

黃子華在《夜王》造型光鮮靚仔。（《夜王》劇照）

周殷廷圓電影夢 邀黃子華任達華重量級助陣

其實歌手周殷廷（YT）一直懷抱電影夢，他早在2024年已宣布將首次擔當導演，與監製陳穎倫開創一個全新故事《雨夜之徒》。雖然電影以80年代香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，但並非直接翻拍真實案件，而是一個延伸的全新懸疑故事。

電影陣容一直保持神祕，直至今年8月，有市民拍到黃子華與任達華在餐廳茶聚的相片。當時外界只關注兩位好戲之人將有合作，卻忽略了坐在對面背對鏡頭、戴着帽子的男子，正正就是導演周殷廷，而另一位則是電影監製陳穎倫。任達華早在1992年的電影《羔羊醫生》中就曾飾演過以「雨夜屠夫」為原型的變態殺手，今次兩位好戲之人加入YT的新片，噱頭十足。

8月初網民上載的一張相片，見到黃子華與任達華茶聚，但忽略了對面，有機會是YT周殷廷。（網上圖片）

子華講得興起。（網上圖片）

數年前，周殷廷已公開這份厚如字典的劇本，以證自己開拍的決心。上面亦寫上監製名陳穎倫。（網上圖片）

周殷廷透露電影籌備時間長達八年。（IG＠whoisyanting）

任達華主演的電影《羔羊醫生》，就是以林過雲的案件作藍本。（網上圖片）

任達華演乜似乜，究竟今次演忠角定奸角，令人期待。（《守誠者》劇照）

「票房毒藥」逆轉勝 獲封「票房靈藥」

黃子華早年的電影之路並不平坦，1993年的《人生得意衰盡歡》及2002年自編自導自演的《一蚊雞保鑣》均遭遇票房滑鐵盧，令他一度背負「票房毒藥」之名。然而，近年他憑藉《棟篤特工》及《飯戲攻心》成功迎來事業轉捩點。其後主演的《毒舌大狀》及《破·地獄》更屢創香港華語電影票房新高，連同賀歲片《夜王》大收旺場，讓他正式洗脫污名，蛻變成瘋狂吸金的「票房靈藥」及「億神」。